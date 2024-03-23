Testsaison eröffnet: Kundenservice verteidigt Spitzenplätze

„Wir sind führend bei Wartezeit, Freundlichkeit und Fachkompetenz“, freut sich Sales & Service-Chef Steffen Schlaberg. „Die guten Ergebnisse belegen, dass unsere Beratungs- und Servicequalität auch objektiv gemessen top ist. Dafür danke ich allen Mitarbeitenden, die jeden Tag vollen Einsatz vor Kunde geben.“

TÜV Rheinland verleiht Siegel zur Kundenzufriedenheit

Für seine Erhebung hatte der TÜV Rheinland im Februar 2024 repräsentativ insgesamt 2.550 Telefongespräche mit Kundinnen und Kunden geführt. Konkret wurden die Teilnehmer zu ihren Erfahrungen in Bezug auf die Kompetenz, Zuverlässigkeit und Freundlichkeit der Mitarbeitenden befragt. Die Telekom überzeugt erneut mit der Beratungsqualität an der Hotline, in den Shops und im Technischen Service/Außendienst. Dabei hat sich das Unternehmen gegenüber den guten Ergebnissen aus dem Vorjahr noch einmal gesteigert.

Die Telekom Hotline kommt auf die Gesamtnote 1,93 (2023: 1,95), der Technische Kundenservice/Außendienst auf die Note 1,53 (2023: 1,57) und die Shops sogar auf eine 1,41 (2023: 1,50).

Gesamtsieg im Connect Test der Mobilfunkhotlines

Auch die Fachzeitschrift Connect hat die Ergebnisse ihres jährlichen Tests der Mobilfunkhotlines veröffentlicht. Dabei nahmen die Prüfer wieder die vier großen Mobilfunkanbieter und wichtigsten Alternativanbieter in Deutschland unter die Lupe.

Die Telekom fährt erneut den Gesamtsieg ein und steigert die Gesamtpunktzahl gegenüber dem Vorjahr um 10 Punkte auf insgesamt 457 Punkte.

Das sagen die Tester der Connect zur Leistung der Mitarbeitenden: „Auch in diesem Jahr liefert der telefonische Kundendienst einen erstklassigen Auftritt und legt in puncto Qualität sogar noch eine Schippe drauf.“ Und weiter: „Die Hotline nimmt die Kunden ernst, geht sorgfältig auf Ihr Anliegen ein und bleibt selbst bei komplexem Sachverhalt äußerst zuvorkommend, geduldig und verständlich.“

Über mehrere Wochen hatten 306 Tester telefonisch Kontakt zu den Anbietern aufgenommen. Im Mittelpunkt standen dabei Fragen nach der Erreichbarkeit, der Freundlichkeit sowie der Qualität der Aussagen. Der Connect Test umfasst auch die Hotlines der wichtigsten Mobilfunkanbieter in Österreich und der Schweiz. Die Telekom-Tochter Magenta Telekom erhält als Gesamtnote ebenfalls ein „Sehr gut“.