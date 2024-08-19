Künstliche Intelligenz: Ein Wachstumsmotor, den der Mittelstand jetzt braucht

Während globale Konzerne bereits massiv in KI investieren, bietet sich auch für kleine und mittelständische Unternehmen eine einmalige Chance: Effizienzsteigerungen, neue Umsatzquellen und maßgeschneiderte Innovationen. Wer jetzt auf KI setzt, kann schneller auf Marktveränderungen reagieren und sich entscheidende Wettbewerbsvorteile sichern. Die Zeit ist reif, um den Turbo einzuschalten und mit KI durchzustarten!

In der heutigen digitalen Ära steht Künstliche Intelligenz (KI) im Mittelpunkt einer tiefgreifenden Transformation, die nahezu alle Branchen berührt. Als eine der fortschrittlichsten Technologien unserer Zeit hat KI das Potenzial, unsere Arbeitsweisen, Geschäftsprozesse und alltäglichen Interaktionen grundlegend zu verändern.

Doch was ist eigentlich Künstliche Intelligenz? Sie bezieht sich auf Maschinen und Systeme, die in der Lage sind, menschliche Intelligenz zu simulieren. Das umfasst Lernen aus Erfahrungen (Machine Learning), Erkennen von Mustern, Sprachverarbeitung und Treffen von Entscheidungen. KI-Systeme können große Datenmengen analysieren, um daraus wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und autonom Aktionen durchzuführen.

KI im Mittelstand: Ein Motor für Innovation und Effizienz

Der Mittelstand bildet das Rückgrat der deutschen Wirtschaft. Er steht in einem ständigen Wandel, angetrieben durch technologische Innovationen und steigenden Anforderungen von Kundinnen und Kunden. KI spielt dabei eine Schlüsselrolle. Die Chancen, die KI bietet, sind immens. Mittelständische Unternehmen können nicht nur ihre Effizienz steigern, sondern auch innovative Dienstleistungen entwickeln, die neue Umsatzquellen erschließen. Der Einsatz von KI erleichtert die Entscheidungsfindung, da sie auf präzise Datenanalysen und Prognosen basiert. Das ermöglicht es Unternehmen, schneller auf Marktveränderungen zu reagieren und Wettbewerbsvorteile zu sichern.

Klar ist: Durch die zunehmende Digitalisierung und der Einsatz von Technologien wie KI werden einerseits Rechenzentren für Cloud-Anwendungen immer wichtiger. Und andererseits braucht es genauso hochleistungsfähige Konnektivität bzw. Infrastruktur, um die gigantischen Datenmengen zu bewegen. Denn um das volle Potenzial von KI auszuschöpfen, ist eine leistungsfähige Infrastruktur, wie beispielsweise Glasfaser, als Lebensader für die Verarbeitung großer Datenmengen und Echtzeit-Kommunikation unabdingbar. Und deswegen freut es mich besonders, dass wir als Telekom in einem gerade veröffentlichten Ranking des Analystenhaus PAC einen Spitzenplatz als ICT-Anbieter einnehmen. Damit ist bestätigt: Wir liefern beste Services für die KI-Arä.

Zeit zum Handeln

Künstliche Intelligenz hat ein hohes Wertschöpfungspotenzial in Deutschland. So beschreibt es die KfW in ihrem aktuellen Forschungsbeitrag „ Künstliche Intelligenz in Deutschland “. Marktstudien prognostizieren ein hohes gesamtwirtschaftliches Potenzial der Künstlichen Intelligenz, mit einer erwarteten Steigerung des deutschen Bruttoinlandsprodukts um 11,3 Prozent bzw. 430 Mrd. Euro bis 2030. Auch die Telekom setzt auf KI. So haben wir einen hauseigenen Chatbot (Mate) auf Basis von ChatGPT eingeführt und rollen aktuell intern einen persönlichen KI-Assistenten (Concierge) aus.

Weitere Anwendungsbeispiele bei der Telekom sind der mehrfach ausgezeichnete Service-Chatbot „ Frag Magenta “, vorausschauende Analysen im Kundenservice, Software-Roboter (RPA), unser T-Car , das 60.000 km Glasfaser-Trassen intelligent plant, sowie KI-gestützte Plattformen für die Cyber-Abwehr.

Schon 2018 hat die Telekom als eines der ersten Unternehmen einen Rahmen für den Einsatz von KI definiert. Mit unseren Stärken Kundennähe, Datenschutz und Sicherheit sind wir der Partner, der Unternehmen hilft, die Herausforderungen der Digitalisierung zu meistern. Getreu unserem Motto „Digitalisierung. Gemeinsam. Machen.“.

Unternehmensspezifische Anwendungsfälle entwickeln – darauf kommt‘s an

Es gibt keine KI „von der Stange“ und häufig kein „one size fits all“ für alle Unternehmen. Geschäftskunden benötigen individuelle Beratung, um KI sinnvoll und wertstiftend in ihre Prozesse zu integrieren. In fast allen Unternehmensprozessen schlummert Automatisierungspotenzial. Doch KI kann weit mehr: Sie schafft die Grundlage für Individualisierung, Assistenz und auch neue Geschäftsmodelle. Das erarbeiten unsere Expert*innen zusammen mit unseren Kund*innen in Workshops . Durch tiefes Branchenverständnis entwickeln wir Strategien und Innovationskonzepte, die praktisch umsetzbar sind. Eine intensive Analyse der Kernprozesse unserer Kund*innen ist unerlässlich, um die Qualität der Unternehmensdaten zu beurteilen und nutzbar zu machen. Die Effektivität der Lösungen stellen wir durch Prototypen sicher. So erarbeiten wir gemeinsam wirtschaftliche, machbare und bedarfsgerechte KI-Anwendungen.

Damit lassen sich langfristige Lösungen umsetzen. Ein Beispiel: die maßgeschneiderte Logistik-Lösung bei Frutania , Anbieter von Obst und Gemüse für den Handel. Das von der Telekom MMS entwickelte KI-Trackingsystem verfolgt die Bewegungen unzähliger Paletten in den Lagern von Frutania per Video. Das ermöglicht eine präzise und effiziente Lagerverwaltung.

Richtig aufgehoben bei T Business

Der persönliche Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden steht für mich im Fokus. Daher weiß ich, was sie für die Digitalisierung ihres Geschäftes brauchen. Bei T Business bündeln wir verschiedene Technologiekompetenzen wie Konnektivität, Sicherheit, IoT sowie Digitales. Wir bieten Lösungen, die sofort einsatzbereit sind. Ein Beispiel ist der Microsoft Copilot . Er kombiniert die Leistungsfähigkeit großer Sprachmodelle mit den Daten des jeweiligen Unternehmens. Dank hilfreichen KI-Funktionen in Anwendungen wie Word, PowerPoint und Excel erledigen Mitarbeitende mehr Aufgaben in kürzerer Zeit.

Suchen Unternehmen die generative KI-Lösung zum Festpreis, kann sie unser Business GPT unterstützen. Business GPT bietet die Vorteile der generativen KI – ohne die damit verbundenen Datenschutzrisiken. Die Verwendung frei zugänglicher, generativer KI-Chatbots im Arbeitsumfeld kann schließlich heikel sein, da sensible Unternehmensdaten in öffentlich zugänglichen Datenpools landen könnten. Unser KI-Simultanübersetzer transcribbyAI kann Gesprochenes in Echtzeit aufnehmen, verarbeiten und für Bühnenmonitor oder Smartphone in mehr als 100 Sprachen übersetzen. Das erhöht die Reichweite von Inhalten auf Konferenzen und Panels und fördert die Inklusion von Menschen mit Seh- und Höreinschränkungen.

Das sind erste Beispiele für spürbaren Nutzen von KI. Weitere werden folgen, da bin ich ganz sicher. Die Zukunft des Mittelstands und des Standorts Deutschland hängt von unserer Innovationskraft ab. Nur angewandte Künstliche Intelligenz bietet uns die Möglichkeit, technologische Vorsprünge zu sichern und den Wirtschaftsstandort nachhaltig zu stärken. Nutzen Sie diese Chance, um gemeinsam Deutschlands Rolle als Innovationsführer auszubauen – für eine erfolgreiche und zukunftssichere Wirtschaft.