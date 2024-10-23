CHIP-Shoptest: Telekom erneut Testsieger

Mit der Gesamtnote von 1,9 lässt die Telekom im Test von CHIP die Wettbewerber hinter sich. Die Shops glänzten insbesondere mit ihrem Ambiente und unschlagbarer Beratung. „Schicke und einladende Shops sowie die beste Beratungsleistung in allen Bereichen bringen der Telekom auch in diesem Jahr den klaren Testsieg“, lautet deswegen das Urteil der CHIP-Redaktion.

„Ein großes Dankeschön an das fantastische Team und alle, die diesen Erfolg möglich gemacht haben. Ich bin sehr stolz auf unsere Mitarbeitenden, die mit Herz und Leidenschaft dafür sorgen, dass jeder Besuch in unseren Telekom Shops zu einem besonderen Erlebnis wird“, betont Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops.

Gelungenes Zusammenspiel

Der Test umfasst alle stationären Kanäle der Anbieter. Also auch die der Telekom Partner. „Das war ein gelungenes Zusammenspiel zwischen der Telekom und unseren Partnern. Ich freue mich, dass wir die richtigen Partner an unserer Seite haben“, bekräftigt Georg Schmitz-Axe, Leiter Telekom Partnerbereich. Die enge Verzahnung zwischen den Vertriebs- und Supporteinheiten hat ebenfalls auf diesen Test eingezahlt.

So hat CHIP getestet

Zum dritten Mal hat das Fachmagazin CHIP die Shops von Telekom, Vodafone, O2 und Freenet getestet. Zweihundert Shops wurden insgesamt vom unabhängigen Marktforschungsinstitut „K&K Mystery Shopping and more“ anonym besucht und auf Qualität des Auftritts, der Beratung und des Service getestet. Getestet wurde nach einheitlichen Vorgaben in vier Kategorien: Beratung Tarif (28 Prozent), Beratung Handy (28 Prozent), Service (24 Prozent) und Shop (20 Prozent). Dabei wurde auch Wert daraufgelegt, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis für die Kundinnen und Kunden stimmte.

Alle Details zum Testergebnis und der vollständige Bericht ist auf der CHIP online zu finden.

Focus Money vergibt Auszeichnung zum Service-König

Auch das Finanzmagazin Focus Money hat im großen Deutschland-Test die Servicequalität untersucht. Und im Ergebnis die Telekom wiederholt zum Service-König gekrönt: Das Magazin befragte dazu bundesweit Kundinnen und Kunden in 56 großen Städten, welcher Anbieter in der Telko-Branche den besten Service bietet. Ergebnis: In 49 von 56 Städten wurde die Telekom zum „Service-König“ der Telekommunikationsbranche gekürt. Überall in Deutschland können sich die Menschen darauf verlassen, dass sie von den Expertinnen und Experten umfassend beraten und betreut werden. Egal, ob es ums Festnetz oder Mobilfunk geht. Ob das Heimnetzwerk eingerichtet werden soll oder das Smartphone. Ob ein Tarif umgestellt oder Fragen zur Rechnung beantwortet werden wollen.

Die Studie „Service-Könige 2024 “ ist eine der größten Untersuchungen zur Servicequalität in Deutschland. In Städten mit mindestens 150.000 EinwohnerInnen kommen dabei hunderte Unternehmen auf den Prüfstand. Insgesamt hatten die Tester und Testerinnen sich 18 Branchen angeschaut und über eine Viertelmillion Menschen gefragt, welches Unternehmen ihrer Meinung nach den besten Service bietet.