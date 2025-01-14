2025: Ein Jahr, das die digitale Zukunft definiert

Welche Trends werden 2025 den Weg weisen? Die folgenden fünf ICT-Trends sind aus meiner Sicht entscheidend – für Unternehmen, für Gesellschaften und für unsere gemeinsame Zukunft.

Mit dem neuen Jahr 2025 stehen wir an der Schwelle zu einem entscheidenden Kapitel der digitalen Transformation. Digitalisierung und KI haben in den letzten Jahren nicht nur die Wirtschaft revolutioniert, sondern sie durchdringen zunehmend alle Facetten unseres Lebens – von Bildung und Gesundheit bis hin zur Art und Weise, wie wir arbeiten und kommunizieren.

Es reicht nicht mehr, diesen Wandel passiv zu beobachten oder kurzfristige Trends zu adaptieren. Unternehmen, Gesellschaft und Politik müssen noch aktiver gestalten, um die Digitalisierung für Deutschland und Europa in nachhaltige, inklusive und zukunftsweisende Bahnen zu lenken.

Das vergangene Jahr hat uns gezeigt, was möglich ist: Rekordtempo beim Glasfaserausbau, bahnbrechende Innovationen in der künstlichen Intelligenz und ein wachsendes Bewusstsein für die Synergien zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Doch 2025 erfordert mehr als einen Blick auf das Geleistete. Es fordert mutige Visionen, entschlossene Strategien und vor allem konsequentes Handeln.

Welche Trends werden 2025 den Weg weisen? Und wie können wir sie nutzen, um den digitalen Wandel nicht nur zu meistern, sondern aktiv zu prägen? Die folgenden fünf ICT-Trends sind aus meiner Sicht entscheidend – für Unternehmen, für Gesellschaften und für unsere gemeinsame Zukunft.

Die fünf großen Trendthemen 2025

1. Next-Level-Infrastruktur: Glasfaser, 5G und das Netz der Zukunft

Konnektivität ist die Grundlage für jeden digitalen Fortschritt. Der Glasfaser-Ausbau schreitet in rasantem Tempo voran – wir haben uns das Ziel gesetzt, noch mehr Unternehmen und öffentliche Einrichtungen an die Netze der Zukunft anzuschließen. Bis Ende 2025 planen wir eine 5G-Abdeckung von 90 Prozent der Fläche Deutschlands und 99 Prozent der Bevölkerung zu erreichen.

Dabei geht es längst nicht mehr nur um schnellere Datenraten. Technologien wie 5G und Glasfaser schaffen die Basis für neue Geschäftsmodelle: Künstliche Intelligenz, Quantencomputing , vollständig digitalisierte Unternehmen und Smart Cities. Diese Netze ermöglichen Innovationen, die bislang undenkbar waren. Unsere Geschäftskunden profitieren von Technologien wie Network Slicing und 5G-Campus-Netzen für den Betrieb mehrerer virtueller Netze auf einer einzigen physischen Infrastruktur.

Unsere Vision: eine Infrastruktur, die Deutschland international wettbewerbsfähig macht und die digitale Transformation nachhaltig beschleunigt.

2. Künstliche Intelligenz (KI): Vom Experiment zur Praxis

KI ist längst kein Buzzword mehr – sie ist die Schlüsseltechnologie der nächsten Dekade.

2025 wird das Jahr der Praxis, in dem KI überall in den Alltag von Unternehmen und Verwaltungen einzieht. Die Einsatzmöglichkeiten reichen von automatisierten Prozessen und personalisierten Kundenerfahrungen bis hin zur intelligenten Vorhersage von Markttrends.

Unsere Kundinnen und Kunden erwarten konkrete, anwendbare Lösungen – und genau hier setzen wir an. Ob smarte Chatbots, die Kundenanfragen binnen Sekunden lösen, oder KI-gestützte Datenanalysen für bessere Entscheidungen: Wir bringen KI direkt in die Unternehmen. Mit Business GPT für sichere generative KI in Unternehmen, dem Simultanübersetzer transcribbyAI oder auch Microsoft Copilot haben wir KI-basierte Anwendungen, die jederzeit einfach und nach den jeweiligen Bedürfnissen des Geschäftskunden eingesetzt werden können.

Gleichzeitig legen wir großen Wert darauf, dass diese Technologien sicher und ethisch einwandfrei eingesetzt werden. Dafür hat die Telekom Leitlinien für die Entwicklung und Nutzung von KI festgelegt.

3. Cyber Security: Sicherheit ist die Basis jeder digitalen Strategie

In einer vernetzten, geopolitisch herausfordernden Welt wird Cyber Security zur Grundvoraussetzung für Vertrauen und Wachstum. Mit der zunehmenden Digitalisierung steigt auch die Zahl und Komplexität von Cyberangriffen. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen sind gezwungen, ihre Schutzmechanismen zu verbessern. 2025 wird Cyber Security weiter in den Mittelpunkt gerückt – nicht als reaktives Element, sondern als integraler Bestandteil jeder digitalen Strategie. Das gilt für Unternehmen jeglicher Größe und Behörden. Gerade kleine und mittlere Unternehmen (KMUs) sollten die Gefahr nicht unterschätzen. Und dass Einfachheit und Sicherheit sich dabei nicht ausschließen, zeigen wir mit Magenta Security on Net .

Wir setzen auf ganzheitliche Sicherheitskonzepte: Von präventiven Schutzmaßnahmen wie Firewall- und Verschlüsselungstechnologien bis hin zu KI-gestützten Lösungen, die Bedrohungen in Echtzeit erkennen und abwehren können. Unser Ziel ist es, unseren Kundinnen und Kunden ein Höchstmaß an Sicherheit zu bieten, damit sie sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren können. Denn Digitalisierung kann nur erfolgreich sein, wenn sie sicher ist. Allein wir als Telekom registrieren jede Minute 30.000 bis 40.000 Angriffsversuche . Zusätzlich werten wir jeden Tag bis zu 95 Millionen versuchte Angriffe auf unsere im Internet ausgelegten Lockfallen live aus. Darauf haben wir reagiert und unsere Kapazitäten in der Cyberabwehr ausgebaut . Und auch da setzen wir auf KI, um Angriffe aufzuspüren und erfolgreich abzuwehren.

4. Digitale Souveränität: Unabhängigkeit stärken, Werte bewahren

Die digitale Souveränität wird 2025 ein Schlüsselthema für Unternehmen, Staaten sowie Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen. Die Abhängigkeit von internationalen Plattformen und Technologien birgt Risiken – für die Datensicherheit, die Innovationskraft und die gesellschaftliche Resilienz. Digitale Souveränität bedeutet, die Kontrolle über die eigenen Daten, Technologien und Prozesse zu behalten.

Wir bei der Telekom setzen auf souveräne europäische Cloud-Lösungen , Open-Source-Technologien und Partnerschaften, die Unabhängigkeit und Innovation fördern. Unser Ziel ist es, die digitale Wirtschaft zu stärken, indem wir Unternehmen und öffentlichen Institutionen die Werkzeuge an die Hand geben , die sie brauchen, um ihre eigene digitale Zukunft zu gestalten – sicher, effizient und werteorientiert.

Ein Beispiel: Mit OpenGPT-X, einem Sprachmodell „Made in Germany“ , leisten wir einen maßgeblichen Beitrag zur digitalen Souveränität von Deutschland. Denn Behörden und Unternehmen können nun eine leistungsstarke, vertrauenswürdige und quelloffene Alternative zu den großen gängigen KI-Modellen nutzen.

5. Nachhaltigkeit durch Digitalisierung: Der nächste Schritt zur Klimaneutralität

Die Digitalisierung ist Teil der Lösung im Kampf gegen den Klimawandel. 2025 wollen wir die Verbindung zwischen Technologie und Nachhaltigkeit weiter stärken. Intelligente Energiemanagementsysteme, digitalisierte Lieferketten und CO₂-reduzierende Geschäftsmodelle sind nur einige Beispiele, wie digitale Tools Ressourcen schonen können.

Nachhaltigkeit nimmt zunehmend Einfluss auf die Vergabe von Unternehmenskrediten. Das betrifft auch kleine und mittlere Unternehmen (KMUs). In einer Umfrage der KfW Research glauben jedoch 38 Prozent der befragten KMUs , dass sie keine große Rolle spielen wird. Damit vernachlässigen sie einen wichtigen Aspekt.

Wir von T Business setzen uns dafür ein, Unternehmen bei ihrer Transformation hin zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten. Unser Fokus liegt auf Lösungen, die Effizienz steigern und gleichzeitig die Umwelt entlasten – von smarten Gebäudemanagement-Systemen bis hin zu grünen Rechenzentren.

In Summe streben wir als Telekom an, bis 2025 unsere eigenen CO₂-Emissionen um 95 Prozent zu reduzieren und bis 2040 klimaneutral zu sein. Für unsere Geschäftskunden bedeutet das: unsere Dienstleistungen sind nachhaltig und umweltfreundlich - Von IT-Infrastruktur bis Cloud-Speichern in unseren Rechenzentren.

Greifbarer Mehrwert für unsere Geschäftskunden

Unsere Aufgabe als T Business ist es, diese Trends in konkrete Produkte und Lösungen zu übersetzen:

Für Unternehmen: Digitalisierungslösungen, die skalierbar, sicher und nachhaltig sind – vom Glasfaseranschluss bis zur KI-gestützten Geschäftsoptimierung.

Für die öffentliche Verwaltung: Tools, die Bürgerservices schneller, transparenter und effizienter machen. E-Government wird 2025 zur Pflicht, und wir liefern die passenden Technologien.

Für die Gesellschaft: Eine Infrastruktur und digitale Dienste, die allen Menschen Zugang zu den Chancen der Digitalisierung ermöglichen – unabhängig von ihrem Standort.

Die digitale Transformation ist ein Gemeinschaftsprojekt. Sie gelingt nur, wenn Wirtschaft, Politik und Gesellschaft zusammenarbeiten. Unsere Verantwortung als T Business ist es, den Weg zu ebnen – mit innovativen Technologien, nachhaltigen Lösungen und einem klaren Fokus auf die Bedürfnisse unserer Geschäftskunden.



