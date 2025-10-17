Ausgezeichneter Service
Der Telekom Kundenservice ist vielfach ausgezeichnet. Hier die Testsiege für 2025.
Der Telekom Kundenservice ist vielfach ausgezeichnet. Hier die Testsiege für 2025.
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Ein weiteres Mal „überragend“: Telekom Shops überzeugen auch im Connect-Test
Die Fachzeitschrift Connect hat getestet, wie gut das Shoppingerlebnis in den Mobilfunkshops der großen Telekommunikationsanbieter ist. Das Ergebnis: Der Gesamtsieg geht abermals an die Telekom. In gleich drei Städten erreichten die Telekom-Shops die maximale Punktzahl und in 20 Städten die Bewertung „überragend“. Eine nochmalige Steigerung zum Vorjahr.
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Connect Hotline-Test: Telekom gewinnt „überragend“
Die Fachzeitschrift connect hat auch in diesem Jahr die Hotlines der deutschen Festnetzbetreiber getestet. Die Deutsche Telekom geht mit der Bestnote „überragend“ als klarer Gesamtsieger aus dem Test hervor. Damit setzt das Unternehmen im Kundenservice erneut Maßstäbe für die gesamte Branche. Die Telekom-Hotline bietet die schnellste Erreichbarkeit im Markt, die Beratung überzeugt mit hoher Fachkompetenz, Empathie und lösungsorientiertem Handeln. Besonders beeindruckt waren die Connect Tester von der spürbaren Freundlichkeit im Gespräch: Anliegen wurden nicht nur souverän gelöst, oft erhielten die Tester Tipps über die ursprüngliche Fragestellung hinaus. Die gute Beratungsqualität war ausschlaggebend für das gute Testergebnis, denn sie macht den größten Anteil an der Bewertung aus. Darüber hinaus wurden Erreichbarkeit, Wartezeiten und Freundlichkeit geprüft. Die Testerinnen und Tester führten mehrere hundert Anrufe mit unterschiedlichen Fragestellungen durch, von Tarifberatung über technische Fragen bis hin zu Alltagssituationen. In allen Disziplinen überzeugte die Telekom durch schnelle Lösungen, hohe Kompetenz und Kundenorientierung.
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CHIP: Telekom gewinnt Shoptest zum vierten Mal
Das Fachmagazin hat über 200 Shops der großen deutschen Mobilfunkanbieter auf Beratungsqualität, Ausstattung und Service getestet. Die Tester haben bundesweit in 200 Handyshops das Einkaufserlebnis auf die Probe gestellt. Der Test umfasste alle stationären Kanäle der Anbieter, so dass prinzipiell alle Shops mit „T-Logo“ getestet werden konnten, auch die Partnershops. In die Bewertung flossen drei Kategorien ein: Beratung (50 Prozent), Service (30 Prozent) und Shop (20 Prozent). Die anonymen Testbesucher bewerteten die Telekomshops als „schick mit ansprechender Gestaltung und dem besten Service.“ Zehn der fünfzehn Beratungen, die von CHIP mit der Note „eins“ bewertet wurden, fanden in einem Telekomshop statt.
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Connect Test: MeinMagenta App belegt den ersten Platz
Im Service-App-Test des Fachmagazins Connect belegt die MeinMagenta App den ersten Platz. Getestet wurden Service-Apps der Netzbetreiber in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Mit beeindruckenden 991 von 1.000 möglichen Punkten liegt die Telekom App in Deutschland und der gesamten DACH-Region an der Spitze, gemeinsam mit dem Control Center von 1&1. Vor allem in puncto Sicherheit sticht die Telekom App in diesem Jahr besonders hervor und lässt alle Wettbewerber-Angebote hinter sich. Bei den Funktionalitäten wurden insbesondere die Vielzahl an Geschäftsvorfällen, die klare und intuitive Navigation sowie die Benutzerfreundlichkeit gelobt.
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Auch Düsseldorfer Flagship Store erhält Auszeichnungen
Der Telekom Flagship Store in Düsseldorf hat beim German Brand Award Gold in der Kategorie „Architektur & Marke“ gewonnen und ist darüber hinaus Gewinner des „Besten Markenerlebnis des Jahres“. Der German Brand Award ist ein renommierter Branchenpreis für herausragende Markenführung in Deutschland. In den Jahren zuvor wurden bereits die Flagship Stores in Köln, Stuttgart und Hamburg mit dem German Brand Award ausgezeichnet. Der Store gewinnt außerdem den renommierten Iconic Award 2025. Hier wurden insbesondere die nachhaltigen Lösungen in der Architektur ausgezeichnet. Die ICONIC Awards sind ein international renommierter Architektur- und Designwettbewerb, der herausragende Leistungen im Bereich Architektur, Interior Design und Kommunikation prämiert.
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Telekom Hotline überzeugt beim Testsieg IPTV & Streaming mit "Service vom Feinsten“
Die Telekom hat es als einziger Anbieter geschafft, in allen fünf Kategorien als „überragend“ bewertet zu werden. Von 500 möglichen Punkten hat sie in den fünf Kategorien Erreichbarkeit, Wartezeit, Sprachdialogsystem, Freundlichkeit sowie Qualität der Aussagen unglaubliche 489 Punkte erreicht. In den Kategorien Erreichbarkeit, Sprachdialogsystem und Freundlichkeit waren es sogar die Maximal-Punktzahl. Laut Connect Hotline-Test IPTV und Streaming
CHIP hat die digitalen Serviceangebote unter die Lupe genommen. Insgesamt wurden 212 Unternehmen aus 14 verschiedenen Branchen analysiert. Im Fokus des Tests stand die Nutzung von Social Media zur Kundenkommunikation. Getestet wurden aktive Anfragen über Facebook, Instagram sowie über Chatfunktionen, um die Reaktionsfähigkeit und die Servicequalität zu prüfen. Platz 1 gab es für die Deutsche Telekom in gleich drei Kategorien: Mobilfunk, DSL & Festnetz sowie Hosting.
Auch in den Bereichen TV und Video-on-Demand (VOD) Provider sowie Glasfaseranbieter hat die Telekom gut abgeschnitten und verpasst die Bestplatzierung nur knapp.
Laut CHIP-Ausgabe 09/25.
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Frag Magenta bester Chatbot der Branche
Das Fachmagazin Chip hat digitale Assistenten großer Telekommunikationsunternehmen getestet. Das Ergebnis: der Chatbot „Frag Magenta“ ist klarer Testsieger. Im Test wurden nicht nur die Funktionen und der Support der Chatbots geprüft, sondern auch die Qualität der Antworten im Detail ausgewertet. Dabei hat Frag Magenta die Tester rundum überzeugt und ist mit einer Gesamtbewertung von 1,56 die Nummer 1 unter den Bots. In der wichtigsten Testkategorie „Gesprächsqualität“ hat Frag Magenta mit einem „sehr gut“ die Bestnote abgeräumt. Der Chatbot ist rund um die Uhr erreichbar, egal ob über die Webseite oder telefonisch. Innerhalb weniger Sekunden erhalten die NutzerInnen über „Frag Magenta“ Antworten auf fast alle Fragen. Das honorierten die Tester von Chip mit der Bestnote 1,0. Der digitale Assistent führt rund 600.000 Dialoge pro Monat. Laut Chip Service-App Test, August 2025
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Beste Mobilfunk-Hotline Deutschlands zum siebten Mal in Folge
Im aktuellen Vergleichstest konnte sich die Telekom mit deutlichem Vorsprung gegen die Wettbewerber durchsetzen. In sämtlichen geprüften Bereichen – Erreichbarkeit, Wartezeit, Sprachdialogsystem, Freundlichkeit und Qualität der Aussagen – erreichte der Kundenservice der Telekom Bestwerte. So heißt es zu den Kategorien Erreichbarkeit und Wartezeit in der connect-Bewertung: „Dazu hat die Telekom ihre ohnehin sehr gute Erreichbarkeit gesteigert: Diesmal waren bei allen Anrufen die Mitarbeitenden schon beim ersten Versuch am Apparat – und das bereits nach 36 Sekunden im Durchschnitt. Ein Top-Service rundherum!“