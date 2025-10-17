Ausgezeichneter Service





Connect Hotline-Test: Telekom gewinnt „überragend“ Die Fachzeitschrift connect hat auch in diesem Jahr die Hotlines der deutschen Festnetzbetreiber getestet. Die Deutsche Telekom geht mit der Bestnote „überragend“ als klarer Gesamtsieger aus dem Test hervor. Damit setzt das Unternehmen im Kundenservice erneut Maßstäbe für die gesamte Branche. Die Telekom-Hotline bietet die schnellste Erreichbarkeit im Markt, die Beratung überzeugt mit hoher Fachkompetenz, Empathie und lösungsorientiertem Handeln. Besonders beeindruckt waren die Connect Tester von der spürbaren Freundlichkeit im Gespräch: Anliegen wurden nicht nur souverän gelöst, oft erhielten die Tester Tipps über die ursprüngliche Fragestellung hinaus. Die gute Beratungsqualität war ausschlaggebend für das gute Testergebnis, denn sie macht den größten Anteil an der Bewertung aus. Darüber hinaus wurden Erreichbarkeit, Wartezeiten und Freundlichkeit geprüft. Die Testerinnen und Tester führten mehrere hundert Anrufe mit unterschiedlichen Fragestellungen durch, von Tarifberatung über technische Fragen bis hin zu Alltagssituationen. In allen Disziplinen überzeugte die Telekom durch schnelle Lösungen, hohe Kompetenz und Kundenorientierung.