Erwachsene und Kinder

Schule soll heute Spaß machen und auf morgen vorbereiten

Wie lassen sich Homeoffice und Homeschooling verbinden? Welche Ausstattung bietet die Schule, welche benötigen wir zuhause? Und wie können wir uns selbst im Netz informieren und weiterbilden? Dazu interessieren uns nicht nur die Komponenten der Schulausstattung, sondern auch Ratgeber und Medien speziell für uns Familien.

So gehen Schulalltag und Familienleben zusammen

Die Telekom ist unsere erste Anlaufstelle bei Fragen zu Schule und Lernen. In digitalen Magazinen informieren uns zum Beispiel über Themen wie "Gaming", "Mut im Netz" oder "Datenschutz". Die sind so gut gemacht, dass das Lernen auch nach Schulschluss noch Spaß macht. So bekommen wir Eltern Einblick ins Schulleben unseres Kindes – und können sogar aktiv daran teilnehmen.