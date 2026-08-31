Call ID Spoofing – Wenn Anrufer eine fingierte Nummer verwenden

Wie funktioniert „Call ID Spoofing“?

Beim „Call ID Spoofing“ zeigt das Display auf dem Telefon die Rufnummer eines bekannten Unternehmens oder einer vertrauenswürdigen Institution, zum Beispiel einer Bank, eines großen Versandhändlers oder sogar der Polizei.

Die Betrüger müssen technisch nicht einmal besonders begabt sein. Mittels spezieller Apps kann ein Smartphone dazu gebracht werden, eine bestimmte Nummer beim Anruf anzuzeigen. Eine Täuschung, der nicht nur ältere Mitbürger*innen erliegen.

Die Betrüger können am Telefon sehr überzeugend sein. Sie behaupten beispielsweise, dass der Angerufene gerade Opfer eines Betrugsversuches geworden sei und zum Schutz vor weiteren Attacken ein Kontoabgleich notwendig wäre. Oder es sei ein Pfändungsverfahren eingeleitet worden, gegen das eine schnelle Überweisung helfen könnte.

Überrumpelt und aus Sorge fallen leider viele Menschen auf diese Masche herein.

So verhalten Sie sich bei „Call ID Spoofing“ richtig