Identitätsdiebstahl im Internet – so handeln Sie richtig
Wenn jemand im Internet Ihre persönlichen Daten nutzt, kann das teuer werden. Lesen Sie in unseren Tipps, wie Sie sich vor Identitätsklau schützen und wie Betroffene angemessen reagieren.
Wenn jemand im Internet Ihre persönlichen Daten nutzt, kann das teuer werden. Lesen Sie in unseren Tipps, wie Sie sich vor Identitätsklau schützen und wie Betroffene angemessen reagieren.
Mit einer gestohlenen Identität können Ihnen Fremde schwer schaden. Etwa, indem Sie in ihrem Namen Abonnements und sonstige Verträge abschließen, einkaufen oder Nutzerkonten anlegen. Betroffene bemerken den Identitätsdiebstahl meist erst, wenn Rechnungen und Mahnungen ankommen oder Abbuchungen auf dem Konto verzeichnet sind.
Mehren sich Anzeichen, dass Ihre Identität missbraucht wurde, ist es meistens schon zu spät. Daher ist es ratsam, sich darüber zu informieren, ob persönliche Informationen bereits im Internet, etwa im Darknet, veröffentlicht wurden. Nutzen Sie zur Überprüfung etwa den Sicherheitstest des BSI oder den Sicherheitscheck des Hasso-Plattner-Instituts . Es genügt hier jeweils, die E-Mail-Adresse einzutragen, die überprüft werden soll. In der Antwort erfahren Sie, ob und wenn ja welche Daten bereits öffentlich zugänglich waren.
So reagieren Sie richtig
Wenn Sie begründeten Verdacht haben, dass Ihre persönlichen Daten entwendet wurden. Gehen Sie wie folgt vor:
Waren die Kriminellen trotz aller Vorsichtsmaßnahmen erfolgreich, schließt sich für das Opfer ein ärgerlicher und mühsamer Prozess an.
Natürlich haftet niemand für die Taten anderer, allerdings muss das Opfer in jedem Einzelfall nachweisen, eben gerade nicht der Urheber der Bestellung, des kriminellen Shops oder der üblen Nachrede gewesen zu sein.
Und das kann Kosten verursachen, etwa wenn man die Hilfe eines Anwalts in Anspruch nimmt. Solche Risiken können „Cyberversicherungen“ abfedern, in deren Leistungsumfang dann oft auch eine automatische Überwachung des Darknets enthalten ist. Dort wird dann nach kompromittierten Daten gesucht (zum Beispiel owlDetect).