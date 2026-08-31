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Umsetzung

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Unsere Strategie, Prozesse und Maßnahmen zur Wahrnehmung menschenrechtlicher und umweltbezogener Sorgfaltspflichten

BI_Umsetzung

Durch unser umfassendes Programm zur menschenrechtlichen und umweltbezogenen Sorgfaltspflicht verankern wir die Umsetzung unseres Menschenrechtskodex (PDF, 272 KB) (Teil 1 der menschenrechtlichen Grundsatzerklärung) in der Unternehmenspraxis. Wir analysieren regelmäßig, welche Risiken und Auswirkungen unsere Geschäftsaktivitäten auf Menschenrechte und Umweltbelange haben oder haben könnten. Das ermöglicht uns, negative Auswirkungen zu vermeiden, zu minimieren und zu beenden sowie Chancen für Verbesserungen zu nutzen. Wir überprüfen die Prozesse zur Erfüllung unserer Sorgfaltspflichten mindestens einmal im Jahr, um ihre Wirksamkeit sicherzustellen und bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen.

Unsere identifizierten und am höchsten priorisierten Risiken und Auswirkungen veröffentlichen wir mindestens einmal im Jahr auf dieser Webseite. Details zu dem Programm und den konkreten Prozessen finden sich im Folgenden.

Menschenrechte

Menschenrechte

Wir bekennen uns klar zur Achtung der Menschenrechte gemäß internationaler Referenzinstrumente und Gesetzen.

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