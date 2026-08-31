Wir streben danach, menschenrechtliche und umweltbezogene Risiken im Zusammenhang mit unseren Geschäftsaktivitäten möglichst früh zu erkennen und zu vermeiden. Falls es zu Verletzungen kommt, setzen wir uns dafür ein, negative Auswirkungen so gering wie möglich zu halten.​

Regelmäßige Risikoanalyse​

Um dies für unsere globale Lieferkette umzusetzen, betrachten wir regelmäßig die Risikodisposition der relevanten Konzerngesellschaften und von mehr als 20.000 direkten Zuliefererbetrieben. Dabei werden eine Vielzahl von externen und internen Informationen erfasst, bewertet und gewichtet. Dieser regelmäßige Blick ermöglicht es uns, unsere Anstrengungen auf priorisierte Sachverhalte zu fokussieren. ​

Anlassbezogene Risikoanalyse​

Neben den regelmäßigen Risikoanalysen aktivieren wir unser Frühwarnsystem auch anlassbezogen. Wir prüfen relevante Sachverhalte innerhalb unserer Wertschöpfungskette, sobald wir davon erfahren z.B. im Vorfeld von Fusionen & Unternehmenskäufen (Merger & Acquisition). Auch interne und externe Hinweise und Beschwerden, die über unser Hinweisgeberportal TellMe adressiert werden, Pressemitteilungen, oder der Austausch mit Interessenvertretungen aus z.B. Politik, betriebliche Arbeitnehmervertretungen, Verbände, Menschenrechtsverteidiger*innen und deren Berichterstattungen können zu einer anlassbezogenen Prüfung führen. ​

Die Ergebnisse der Risikoanalysen werden regelmäßig der obersten Führungsebene und dem Konzernvorstand zur Kenntnis gebracht und fließen auf diese Weise in unternehmerische Entscheidungsprozesse ein.