Mit #GreenMagenta und #GoodMagenta nachhaltig in die Zukunft

Mit #GreenMagenta und #GoodMagenta kennzeichnen wir Produkte und Lösungen, die wesentliche Vorteile für Umwelt und Gesellschaft bieten. So ermöglichen wir es unseren Kundinnen und Kunden, bewusst nachhaltige Entscheidungen zu treffen.

#GreenMagenta steht für Innovationen im Klimaschutz und verantwortungsvollen Ressourceneinsatz, wie die Nutzung erneuerbarer Energien, die Wiederverwendung wertvoller Ressourcen oder den effizienten Einsatz von Rohstoffen. #GoodMagenta kennzeichnet positive Beiträge zu sozialen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

Unsere Kennzeichnungen ergänzen bekannte Siegel und bieten eine klare Orientierung für nachhaltige Entscheidungen. Der Vergabeprozess ist transparent und verlässlich. 2024 wurde er vom TÜV Rheinland geprüft, validiert und mit einem Zertifikat ausgezeichnet.

Mit #GreenMagenta und #GoodMagenta machen wir unser Engagement für Umwelt und Gesellschaft sichtbar. Gemeinsam schaffen wir eine nachhaltigere Zukunft und fördern das Bewusstsein für mehr Verantwortung und Miteinander.