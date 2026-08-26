Telekom mit Rekordmonat beim Glasfaserausbau

Höchstleistung bei Höchsttemperaturen. Im Juli hat die Telekom einen Rekordmonat in Sachen Glasfaserausbau hingelegt. 273.000 zusätzliche Anschlüsse wurden gebaut. Die bisherige Bestmarke betrug 266.000 Anschlüsse und stammt aus dem September 2025. Damit haben jetzt 13,9 Millionen Haushalte und Betriebe die Möglichkeit, Tarife mit Geschwindigkeiten von bis zu 2.000 Mbit/s zu nutzen. Auch jenseits der reinen Glasfaser bleibt das Angebot flächendeckend stark: 38 Millionen Haushalte können mit bis zu 100 Mbit/s surfen, rund 33 Millionen Haushalte davon mit bis zu 250 Mbit/s.

Vom Streaming bis zur Cloud Backup

Der Blick auf die meistgenutzten Anwendungen zeigt, wofür Kundinnen und Kunden die Bandbreite nutzen. Im Download liegen Unterhaltungs- und Videodienste vorn: MagentaTV belegt im Juli den ersten Platz, gefolgt von YouTube, Instagram, Netflix und Amazon Prime.

Beim Upload dominieren Cloud-Dienste, Zusammenarbeit und Kommunikation. Amazon Web Service belegt Platz eins, gefolgt von Google Cloud, Microsoft Teams, iCloud und WhatsApp.

Wichtig für Kundinnen und Kunden

Für höhere Bandbreiten müssen Kundinnen und Kunden einen entsprechenden Tarif buchen. Interessierte können auf www.telekom.de/glasfaser prüfen, ob ihr Anschluss das höhere Tempo unterstützt. Alternativ helfen Beraterinnen und Berater in den Telekom Shops und Fachmärkten sowie an der kostenfreien Hotline 0800 330 1000.

Netz-News via WhatsApp

Die Deutsche Telekom informiert über einen WhatsApp-Kanal zum Ausbau und Betrieb des Mobilfunk- und Glasfasernetzes. Interessierte erhalten regelmäßig Neuigkeiten und Einblicke direkt aufs Smartphone. Um zum Kanal „Telekom Netzausbau“ zu gelangen, suchen und abonnieren WhatsApp-Nutzerinnen und -Nutzer diesen in der App über den Reiter „Aktuelles“. Wer keine Neuigkeiten verpassen möchte, aktiviert die Glocke .

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