Einkauf der Deutschen Telekom AG

„Auf dem Weg in die digitale Zukunft sind wir ein zuverlässiger und innovativer Partner für unsere Kunden. Wir verbinden Menschen und Geschäfte. Wir bauen das Netz der Zukunft auf. Unser höchstes Ziel ist, unseren Kunden den besten Service zu bieten. Auf diesem Weg brauchen wir zuverlässige Lieferanten und Partner, die hohe Qualität zu optimalen Marktkonditionen liefern.“ – so Rainer Hoff, unser Chief Procurement Officer.

Eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit unseren Kund*innen und Lieferant*innen ist uns wichtig. Wir setzen auf hohe ethische, Sozial- und Umweltstandards und erwarten von allen unseren Lieferant*innen und Partner*innen, dass diese Standards eingehalten werden.

Für die Kategorien Customer Equipment, Information Technology, Network Technology und Digital Home Platforms sind die Einkaufsaktivitäten der Deutschen Telekom und Orange (France Telecom) über „BuyIn – The Procurement Alliance“, gebündelt.

Operative Einkaufsaktivitäten und damit verbundene Rechnungsbearbeitung fallen in den Verantwortungsbereich der „Deutsche Telekom Services Europe SE“.