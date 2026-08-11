Q1 2026: Live-Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

Hannes Wittig, Leiter Investor Relations, gab im Webcast erneut detaillierte Einblicke in die aktuellen Quartalszahlen der Deutschen Telekom und beantwortete die Fragen der Teilnehmenden. Auch zum ersten Quartal 2026 bot die Deutsche Telekom Privatanlegenden wieder die Gelegenheit, direkt in den Austausch zu treten und ihre Fragen zu stellen. #dabei

Der Webcast ist Teil unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe für Privatanlegende. Teilnehmende konnten sich – wie professionelle Investoren – aus erster Hand über ihr Investment informieren. Die Deutsche Telekom unterstrich damit ihren Anspruch, den Austausch auf Augenhöhe mit ihren Aktionärinnen und Aktionären ernst zu nehmen und großen Wert auf transparente sowie direkte Kommunikation zu legen. #Aktienkultur

Fragen konnten unkompliziert über die Online-Fragenplattform gestellt werden. Dort hatten Teilnehmende zudem die Möglichkeit, die Fragen anderer einzusehen und zu bewerten. Eine Anmeldung oder Registrierung war weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich.

Der Austausch fand am Mittwoch, 27. Mai 2026, von 19:00 bis 20:00 Uhr als Livestream auf YouTube statt.

Termine 2026

Die Termine für Privatanlegende aus den vergangenen Jahren finden Sie in unserem Finanzkalender im Abschnitt "Archiv".