Erfolgreicher Austausch mit Privatanlegenden: Live-Webcast mit Tim Höttges

Präsentation von Tim Höttges beim Live-Webcast für Privatanlegende am 4. März 2024 (PDF, 4,61 MB)

Am Montag, den 4. März 2024, fand besonderes Ereignis in der Kommunikation der Deutschen Telekom mit ihren Aktionärinnen und Aktionären statt. Erstmals stellte sich Tim Höttges , der CEO des Unternehmens, in einem Live-Webcast ab 19 Uhr den Fragen von Privatanlegenden. Die Veranstaltung, die speziell auf die Bedürfnisse von Privataktionären zugeschnitten war, erfreute sich großer Beliebtheit, mit über 700 Teilnehmenden, die live dabei waren.

Zu Beginn des Webcasts gab Tim Höttges einen Überblick über das vergangene Geschäftsjahr sowie die Ziele für 2024. Hervorgehoben wurde die große Beständigkeit des Wachstums bei de r Telekom und den vielfältigen Wachstumschancen in den USA, Deutschland und Europa.

Ein Highlight der Veranstaltung war die Beteiligung einiger der bekanntesten deutschen Finfluencer, die die Fragerunde eröffneten. Namen wie Markus Koch (Wall Street), Christian W. Röhl (Echtgeld.TV), Lisa Osada (Aktiengram) und Max Gamperling stellten sehr gute Fragen und sorgten für einen lebendigen Austausch. Die Finfluencer haben für die Teilnahme am Webcast keinerlei Vergütung erhalten, waren uneingeschränkt frei, was sie fragen konnten und mussten ihre Fragen nicht vorab vorlegen. Ganz so, wie auch bei den Webcasts mit Journalisten und Analysten.

Im zweiten Teil der Fragerunde wurden die Themen diskutiert, nach denen auf der Online-Fragenplattform gefragt wurde. Dort wurden seit Bekanntgabe der Ergebnisse 2023 am 23. Februar 2024 über 100 Beiträge gepostet. Da in der Stunde, auf die der Webcast angesetzt war, nicht alle Fragen beantwortet werden konnten, wurde eine zweite Session angekündigt, in der die nicht beantworteten Fragen von Hannes Wittig, dem Leider Investor Relations, beantwortet werden.

Die Deutsche Telekom unterstreicht mit diesem Format ihr Engagement für eine transparente und direkte Kommunikation mit allen Investoren, seien es große institutionelle Fonds oder private Anleger. Der Live-Webcast ist ein Beleg dafür, dass die Deutsche Telekom den Austausch auf Augenhöhe mit ihren Aktionären ernst nimmt und ihnen ermöglichen möchte, sich umfassend über das Unternehmen zu informieren.

Für alle, die den Live-Webcast verpasst haben, steht die Aufzeichnung auf YouTube zur Verfügung, komplett mit detaillierten Sprungmarken für alle Fragen und Themen. Wir laden alle Interessierten ein, sich die Diskussion anzusehen und sich selbst ein Bild von der offenen und informativen Atmosphäre des Webcasts zu machen.

Die Deutsche Telekom dankt allen Teilnehmenden für ihr Engagement und ihre Fragen, die maßgeblich zum Erfolg dieser Veranstaltung beigetragen haben. Wir freuen uns auf die nächste Gelegenheit, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und gemeinsam die Zukunft der Telekommunikation zu gestalten.

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