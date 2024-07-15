Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations 

Auch zum 2. Quartal 2024 haben Sie wieder die Möglichkeit mit uns in den Austausch zu kommen und Ihre Fragen zu stellen. Nach dem Live-Webcast für Privatanlegende mit Srini Gopalan, CEO Telekom Deutschland Ende Mai, laden wir Sie nun zu einer Session mit unserem Leiter der Investor Relations Abteilung Hannes Wittig ein, der sich darauf freut, Ihnen einen vertieften Einblick in unser Quartalszahlen zu geben und Ihre Fragen dazu zu beantworten.

Nutzen Sie das im DAX einmalige Angebot der Deutschen Telekom, sich wie die professionellen Investoren aus erster Hand über ihr Investment zu informieren. Wir als Deutsche Telekom nehmen den Austausch auf Augenhöhe mit unseren Aktionären ernst und legen großen Wert auf transparente und direkte Kommunikation. #Aktienkultur

Ihre Fragen können Sie einfach auf unserer Online-Fragenplattform posten, wo sie auch die von anderen gestellten Fragen durchsehen und bewerten können. Dabei machen wir es Ihnen so einfach wie möglich: Eine Anmeldung oder Registrierung ist weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich.

Wir laden alle Interessierten ein, an dem Austausch teilzunehmen und von der neuen Form der Kapitalmarktkommunikation zu profitieren.

Wann: Dienstag, 13. August 2024 von 19 bis 20 Uhr

Livestream auf YouTube

Termine für Privatanlegende