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Live-Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

2 Minute Lesezeit
BI_Webcast Q2-2024 PA

Auch zum 2. Quartal 2024 haben Sie wieder die Möglichkeit mit uns in den Austausch zu kommen und Ihre Fragen zu stellen. Nach dem Live-Webcast für Privatanlegende mit Srini Gopalan, CEO Telekom Deutschland Ende Mai, laden wir Sie nun zu einer Session mit unserem Leiter der Investor Relations Abteilung Hannes Wittig ein, der sich darauf freut, Ihnen einen vertieften Einblick in unser Quartalszahlen zu geben und Ihre Fragen dazu zu beantworten. 

Nutzen Sie das im DAX einmalige Angebot der Deutschen Telekom, sich wie die professionellen Investoren aus erster Hand über ihr Investment zu informieren. Wir als Deutsche Telekom nehmen den Austausch auf Augenhöhe mit unseren Aktionären ernst und legen großen Wert auf transparente und direkte Kommunikation. #Aktienkultur

Ihre Fragen können Sie einfach auf unserer Online-Fragenplattform posten, wo sie auch die von anderen gestellten Fragen durchsehen und bewerten können. Dabei machen wir es Ihnen so einfach wie möglich: Eine Anmeldung oder Registrierung ist weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich. 
Wir laden alle Interessierten ein, an dem Austausch teilzunehmen und von der neuen Form der Kapitalmarktkommunikation zu profitieren.

Wann: Dienstag, 13. August 2024 von 19 bis 20 Uhr
Livestream auf YouTube

Termine für Privatanlegende

Datum

Ort

Veranstaltung

23.02.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 und Gesamtjahr 2023
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende (PDF, 592 KB)

04.03.2024

Bonn

Live-Webcast für Privatanlegende mit Tim Höttges

10.04.2024

Bonn

Hauptversammlung der Deutschen Telekom AG

11.04.2024

 

Ex-Dividend (erster Handelstag mit Dividendenabschlag)

15.04.2024

 

Auszahlung der Dividende

26./27.04.2024

Stuttgart 

Invest Anlegermesse 

16.05.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q1 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

28.05.2024

Online

Live-Webcast für Privatanlegende mit Deutschlandchef Srini Gopalan

08.08.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q2 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

13.08.2024

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations 

10./11.10.2024

Bonn

Kapitalmarkttag der Deutschen Telekom

und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

14.11.2024

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q3 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

25.11.2024

Online

Live Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

26.02.2025

Bonn

Veröffentlichung Finanzergebnisse Q4 2024
und Versendung des Newsletters für Privatanlegende

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