Anleihen und Debt Issuance Programme (DIP)
Hinweis: Die Informationen auf dieser und den folgenden Webseiten stellen kein Angebot dar, Wertpapiere in den Vereinigten Staaten von Amerika zu verkaufen. Ohne Registrierung bei der United States Securities and Exchange Commission (US-Börsenaufsicht) oder sofern keine Befreiung von der Registrierungspflicht gem. dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung dürfen Wertpapiere nicht in den Vereinigten Staaten verkauft werden. Die Deutsche Telekom AG hat die Wertpapiere in den Vereinigten Staaten weder registriert, noch hat sie es vor, noch hat die Deutsche Telekom AG ein öffentliches Angebot der Schuldtitel durchgeführt oder beabsichtigt, ein solches durchzuführen.