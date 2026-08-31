Anleihen und Debt Issuance Programme (DIP)

Unsere Hauptrefinanzierungsquellen sind die internationalen Fremdkapitalmärkte, insbesondere der Euro- und der US Dollar-Markt. Die Anleihen werden in unterschiedlichen Währungen emittiert (insbesondere EUR, USD, GBP), um zum einen Marktopportunitäten zu nutzen und zum anderen viele Investoren anzusprechen. Die meisten Anleihen werden unter unserem Standard-Emissionsprogramm „Debt Issuance Programme (DIP)“ begeben.

Debt Issuance Programme (DIP)

Das Debt Issuance Programme (DIP) über 35 Mrd. EUR stellt für uns eine standardisierte Rahmen-Dokumentation für die Begebung von Anleihen und Privatplatzierungen in verschiedenen Währungen nach Maßgabe der Europäischen Prospektrichtlinie dar. Die Deutsche Telekom AG hat mit diesem Programm die Möglichkeit, sich regelmäßig und flexibel an den internationalen Kapitalmärkten zu finanzieren, sowie kurzfristig sich bietende günstige Marktverhältnisse auszunutzen.

Debt Issuance Programme 2026

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2. Nachtrag (PDF, 305 KB)