CHIP-Test Mobilfunk-Shops: Telekom erneut Testsieger

Zum zweiten Mal testet das Fachmagazin CHIP Auftritt, Angebot und Beratung zu Mobilfunkthemen in den Shops von Telekom, Vodafone, O2 und Freenet. Mit der Gesamtnote von 1,7 und einer Steigerung um 0,2 Punkte zum Vorjahr, wird die Deutsche Telekom erneut Testsieger.

„In den Shops der Telekom werden die Kunden nicht nur freundlich, sondern auch gut beraten, zu Tarifen sogar am besten. Das bringt dem Rosa Riesen den verdienten Testsieg“, lautet das Urteil der Redaktion. „Der erneute Sieg ist auch eine Bestätigung unserer Strategie. Denn mit dieser stellen wir unsere Kundinnen und Kunden konsequent in den Mittelpunkt unseres Handelns und investieren verstärkt in die Fachlichkeit unserer Mitarbeitenden. Danke an alle Kolleginnen und Kollegen bei uns und unseren Partnern, die unsere Kundinnen und Kunden täglich aufs Neue begeistern!“, sagt Ferri Abolhassan, Sales und Service-Chef der Telekom.

Gewichtung - so testet CHIP

164 Shops wurden besucht - 41 von jedem Anbieter. Die Shops wurden in vier Kategorien getestet: Beratung Tarif (28 Prozent Gewichtung), Beratung Handy (28 Prozent), Service (24 Prozent) und Shop (20 Prozent). Ausschlaggebend sei, wie ein Beratungsgespräch beginnt, der Umgang mit dem Kunden und ob eine ausführliche Bedarfsermittlung vorgenommen worden sei. Dazu werde auch Wert daraufgelegt, wie das Preis-Leistungs-Verhältnis aussehe.

Simone Carstens, Geschäftsführerin Operatives Geschäft und Finanzen bei der Telekom Privat Kunden Vertrieb GmbH, sagt: „Der Faktor Mensch macht den Unterschied. Das bestätigt uns CHIP hiermit erneut. Wir haben in den Bereichen Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft und Interesse am Anliegen des Kunden als einziger die volle Punktzahl geholt – das ist eine großartige Bestätigung für uns.“

Partner und Own Shops: Gemeinsam für den Testsieg

„Wir arbeiten täglich daran, die perfekten Gastgeber zu sein und dabei ist auch dieser Testsieg eine wichtige Bestätigung. Mein Dank geht an die Shop-Mannschaften. Unsere eigenen Shops und auch die Partnershops haben abgeliefert!“, so Bijan Esfahani, Leiter Telekom Shops. Der Test umfasst alle stationären Kanäle der Anbieter. „Jeder Shop, der wie ein Telekom Shop aussieht, kann getestet werden. Also auch unsere Partner. Der Testsieg bestätigt, dass wir die richtigen Partner an unserer Seite haben. Das war ein gelungenes Zusammenspiel zwischen Telekom und Partnern“, sagt Georg Schmitz-Axe, Leiter Telekom Partnerbereich.

Telekom gewinnt Mobilfunktest von Imtest

Einen weiteren Testsieg hat auch das Mobilfunknetz der Telekom eingefahren. Imtest, das Verbrauchermagazin der Funke Mediengruppe bescheinigt der Telekom das beste Mobilfunknetz in Deutschland und sagt: „Die Telekom gibt den Takt vor“. Das Netz der Telekom erhält im Vergleich mit Vodafone und O2 als einziges die Note „sehr gut“. Die Telekom punktet im Bereich Geschwindigkeit der Datenübertragung, bei der Sprachqualität und bei der Verlässlichkeit der versprochenen Datenraten. Die Test-Teams haben auch regionale Vergleiche in Hamburg, Berlin, Thüringen, Braunschweig und Nordrhein-Westfalen gemacht. Auch hier setzt sich die Telekom in allen Testregionen an die Spitze. Den Test hat Zafaco durchgeführt und dafür die Sprach- und Datenqualität in den deutschen Mobilfunknetzen in fünf Kategorien intensiv getestet.



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