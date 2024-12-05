T-Systems feiert 20 Jahre Cloud: Pionierarbeit für die digitale Zukunft

T-Systems, die Großkundensparte der Deutschen Telekom, feiert 2024 ein besonderes Jubiläum: Seit 20 Jahren gestaltet das Unternehmen die Entwicklung und Nutzung von Cloud-Technologien maßgeblich mit. Bereits im Jahr 2004 begann T-Systems mit der Virtualisierung von Serverinfrastrukturen unter dem Namen „Dynamic Services“. Damit gehörte die Telekom-Tochter zu den Wegbereitern Europas, die Unternehmen dynamisch skalierbare IT-Ressourcen zur Verfügung stellten – schon bevor sich dafür der Begriff „Cloud Computing“ etablierte.

„Die Cloud ist heute Grundlage für Digitalisierung und KI. Daten brauchen dafür eine sichere, skalierbare Heimat“, so Dr. Ferri Abolhassan, CEO von T-Systems und Vorstand Deutsche Telekom. „Mit unserer langjährigen Erfahrung im europäischen Markt sorgen wir dafür, dass Kunden ihre Daten souverän kontrollieren und ihre digitale Transformation flexibel gestalten können.“

Heute unterstützt T-Systems Unternehmen und Behörden in ganz Europa mit einer breiten Palette an Cloud-Diensten. Kunden können wählen, ob sie auf eine Private Cloud, die Open Telekom Cloud, Multicloud-Lösungen mit Partnern wie Microsoft, Google und AWS oder hybride Modelle setzen.

Zudem engagiert sich T-Systems für europäische Initiativen wie Gaia-X und den Aufbau sektorspezifischer „Data Spaces“ wie Catena-X. Diese Datenräume in der Cloud ermöglichen es Unternehmen, Daten sicher und kontrolliert auszutauschen, um neue Synergien und Innovationen zu schaffen, während sie ihre digitale Souveränität bewahren.

Kunden im Fokus: Langjährige Partnerschaften und Souveränität als Herausforderungen

Zu den langjährigen Kunden von T-Systems zählen Shell, Heineken und DHL. Diese Unternehmen nutzen seit Jahren maßgeschneiderte Cloud-Lösungen, um ihre globale Infrastruktur zu modernisieren und zukunftssicher zu gestalten. Auch die gesetzlichen Krankenkassen Barmer und AOK setzen auf T-Systems. Sie haben das Unternehmen mit digitalen Identitätslösungen für Millionen Versicherte beauftragt. Digitale Identitäten gehören zu den ersten großen Anwendungsfällen für digitale Souveränität auf der Open Sovereign Cloud (OSC) von T-Systems. Die OSC basiert auf Open-Source-Technologie und bietet den Kunden volle digitale Souveränität. Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) gehört ebenfalls zu den Kunden. Es vertraut auf die langjährige Cloud-Expertise von T-Systems. Das UKSH stellt besonders hohe Anforderungen an Sicherheit und Souveränität. Ziel ist es, sensible Gesundheitsdaten zu schützen und gleichzeitig innovative Anwendungen im Gesundheitswesen zu ermöglichen.

„Unser Ziel ist es, immer die beste, passendste Cloud-Variante für den Kunden und seine individuellen Bedürfnisse bereitzustellen. Dabei beraten wir umfassend, um die ideale Lösung zu entwickeln – sei es eine private, öffentliche oder hybride Cloud“, erklärt Abolhassan. „Diese Flexibilität, ein umfassendes ICT-Portfolio inklusive KI und unser tiefgehendes Verständnis für die spezifischen Anforderungen unserer Kunden sind unser Alleinstellungsmerkmal in Deutschland und Europa.“

Zukunftssicher durch starke Infrastruktur

Das Cloud-Rechenzentrum in Biere (Sachsen-Anhalt), das ebenfalls im Jahr 2024 sein 10-jähriges Bestehen feierte, ist ein Herzstück der globalen Cloud-Infrastruktur von T-Systems. Mit über 100.000 Servern auf 11.000 Quadratmetern und einem Datenvolumen von rund 970 Petabyte gehört es zu den energieeffizientesten seiner Art in Europa.

„Das Rechenzentrum in Biere ist ein Paradebeispiel für Nachhaltigkeit und Sicherheit. Wir bieten unseren Kunden höchste Verfügbarkeit und maximalen Datenschutz, der den strengen deutschen und europäischen Richtlinien entspricht“, so Abolhassan.

Ein zusätzliches Alleinstellungsmerkmal von T-Systems ist die Zugehörigkeit zur Deutschen Telekom. Basierend auf den eigenen Telekommunikationsnetzen ermöglicht die Konzerntochter schnelle, zuverlässige und sichere – künftig auch quantensichere – Datenübertragung in die Cloud und von Plattform zu Plattform.

Branchenkompetenz und Qualität

T-Systems ist mit über 20 Standorten weltweit und einer breiten Expertise in Branchen wie der Automobilindustrie, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor bestens aufgestellt, um Unternehmen in ihrer digitalen Transformation zu begleiten. Durch den konsequenten Fokus auf Qualität und Sicherheit hat das Unternehmen höchstes Vertrauen seiner Kunden gewonnen: Der Tri*M Index zur Ermittlung der Kundenzufriedenheit erreichte 2024 einen überdurchschnittlichen Wert von 98.

Blick in die Zukunft

Mit der Vision einer souveränen europäischen Cloud beteiligt sich T-Systems gemeinsam mit der Deutschen Telekom als strategischer Partner am europaweiten Projekt 8ra (IPCEI-CIS).

Ziel des Projekts ist der Aufbau einer europäischen Cloud-Edge-Infrastruktur, die eine offene und gemeinsame Edge-Cloud bereitstellt. Ein solche „Supercloud“ soll die Digitalisierung souveräner Verwaltungsdienste vorantrieben und innovative Geschäftsmodelle für die Industrie ermöglichen.

Ausgewählte Cloud-Meilensteine 2004 bis 2024

2004–2009: Start der Cloud-Ära bei T-Systems

2004: Einführung von Dynamic Services – einem Vorreiter europäischer Cloud-Angebote, der nutzungsbasierte IT-Ressourcen bereitstellt.

2008 Outsourcing-Großauftrag von Shell mit strategischem Ausblick auf Cloud-Migration.

2010–2016: Erste Partnerschaften

2010: Partnerschaft mit VMware zur Integration von Virtualisierungstechnologien in Dynamic Services.

2014: Partnerschaft mit Microsoft zur Bereitstellung von Cloud-Services über die

T-Systems-Infrastruktur für europäische Kunden.

T-Systems-Infrastruktur für europäische Kunden. 2014: T-Systems eröffnet Deutschlands größtes Cloud-Rechenzentrum in Biere bei Magdeburg.

2014: Strategische Partnerschaft mit Salesforce für Cloud-Lösungen

2016: Einführung der Open Telekom Cloud (OTC), basierend auf OpenStack, mit Schwerpunkt auf Datenschutz und europäischer Souveränität.

2018–2020: Multi-Cloud-Strategie

2018: Partnerschaft mit AWS – T-Systems wird AWS Managed Services Provider.

2019: Ausbau der Multi-Cloud-Strategie und Start der Future Cloud Infrastructure als gemanagter Private-Cloud-Service für Hybride Clouds.

2020: Partnerschaft mit Google Cloud für Multi-Cloud-Dienste.

2021–2023: Souveräne Cloud und Edge Computing

2021: Großprojekt mit der Deutschen Post DHL Group zur Migration wesentlicher Teile ihrer IT in die T-Systems-Cloud.

2021: Einführung von Edge-Cloud-Lösungen für Echtzeit-Datenverarbeitung.

2021: Beginn der Initiative Catena-X mit Telekom/T-Systems als Gründungsmitglied.

2022: Die Barmer beauftragt T-Systems mit einer souveränen digitalen Identitätslösung

2022: Start der „T-Systems Sovereign Cloud powerd by Google Cloud“ für datenschutzkonforme Cloud-Lösungen in Europa.

2023: Integration von Generative AI und KI-Diensten in die Open Telekom Cloud.

2023: Start Google Distributed Cloud Hosted.

2024: Modernisierung und neue Initiativen

T-Systems wird Premium Supplier für RISE with SAP.

Ausbau der Application-Led Cloud Transformation stärkt Multi- und Hybrid-Cloud Strategie.

Beteiligung am 8ra Cloud Edge Continuum der Europäischen Union.

Über die Deutsche Telekom : Deutsche Telekom Konzernprofil

Über T-Systems: Unternehmensprofil