T-Systems @Vantage: Mit KI schneller in die Cloud

Neues KI-basiertes Angebot für die Transformation in die Cloud: T-Systems @Vantage bietet alle Module für den geschäftsorientierten Wandel – von der Beratung durch Detecon, über die Migration in die Cloud, die Modernisierung der Anwendungen bis zum Managed Service. Künstliche Intelligenz ergänzt jeden dieser Schritte und bringt alte IT-Landschaften schneller und erfolgreicher in die Cloud. T-Systems liefert das Paket aus Netzinfrastruktur, Rechenzentren, Cloud-Lösungen und dem Management der Anwendungen aus einer Hand.

Das Modul „Modernisierung der Anwendung“ aktualisiert etwa alte IT-Landschaften für die Cloud, um Vorteile wie Verfügbarkeit und Skalierbarkeit besser zu nutzen. KI beschleunigt diesen Prozess mit automatisierten Analysen zur Anwendungsarchitektur und zum Programmiercode. Außerdem übersetzt KI die Programmiersprachen automatisch, dokumentiert die Anwendungen und testet sie selbständig. Unternehmen können damit Alt-Systeme modernisieren, deren Weiterentwicklung früher als zu komplex oder zu kostspielig galt. Mit T-Systems @Vantage sparen Kunden bis zu 30 Prozent, und Release-Wechsel gelingen bis zu 15-mal schneller. Darüber hinaus bietet T-Systems eine herstellerunabhängige Cloud-Infrastruktur und Software. In Kombination mit ihren eigenen europäischen Cloud-Plattformen kann die Telekom-Tochter souveräne Lösungen liefern, die den geltenden Regeln, Gesetzen und Vorschriften entsprechen.

„Viele Kunden haben mit der Transformation in die Cloud angefangen, doch das erwartete Ergebnis stellte sich nicht ein. Zum Beispiel waren die Anforderungen komplexer als gedacht oder die erwartete Effizienz blieb aus“, sagt Ferri Abolhassan, CEO T-Systems und Vorstandsmitglied Deutsche Telekom AG. „Cloud Computing ist nur dann erfolgreich, wenn die Anwendungen modernisiert und nicht einfach 1:1 in die Cloud geschoben werden. Die Basis für den Geschäftserfolg ist eine gute und konsequente Automatisierung der Prozesse, kombiniert mit Künstlicher Intelligenz.“

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