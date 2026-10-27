Telekom investiert in Tandem Health: KI-gestützter medizinischer Assistent entlastet Gesundheitsfachkräfte

T.Capital, der strategische Investmentarm der Deutschen Telekom, beteiligt sich im Rahmen der Series-B-Finanzierungsrunde an Tandem Health. Das schwedische Health-Tech-Unternehmen hat einen KI-gestützten medizinischen Assistenten entwickelt, der klinische Dokumentation, Kodierung und Entscheidungsunterstützung auf einer Plattform bietet.

Das System wird bereits von über 10.000 Gesundheitseinrichtungen in 14 europäischen Ländern – unter anderem in Deutschland - eingesetzt und ist in rund 130 elektronische Patientenaktensysteme integriert. Die Lösung ist als Medizinprodukt der Klasse IIa gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung zertifiziert. „Wir wollen Europas Gesundheitsfachkräften eine Milliarde Stunden zurückgeben, damit Ärztinnen, Ärzte sowie Pflegekräfte weniger Zeit mit Bürokratie verbringen und mehr Zeit für ihre Patientinnen und Patienten haben“, sagt Lukas Saari, Mitgründer und CEO von Tandem Health.

Künstliche Intelligenz mit Schlüsselrolle für Gesundheitswesen

Die Investition unterstreicht die strategische Bedeutung von künstlicher Intelligenz für die Zukunft des Gesundheitswesens und stärkt zugleich die Position der Telekom und T-Systems im wachsenden Markt für digitale Gesundheitslösungen.

„Künstliche Intelligenz wird eine Schlüsselrolle bei der Bewältigung der Herausforderungen im Gesundheitswesen spielen. Mit Tandem Health investieren wir in ein schnell wachsendes europäisches Unternehmen, das die administrative Belastung von Gesundheitsfachkräften spürbar reduziert und gleichzeitig höchste Standards bei Qualität, Sicherheit und Compliance erfüllt“, sagt Karine Peters, Managing Director bei T.Capital. „Wir sind überzeugt, dass das Team von Tandem Health Technologien entwickeln kann, die für Gesundheitsfachkräfte in ganz Europa einen echten Unterschied machen und die Qualität sowie Effizienz der Versorgung verbessern. Diese Ambition zu unterstützen, macht die Investition für T.Capital strategisch besonders attraktiv.“

Keine Kompromisse bei Datenschutz und Patientensicherheit

Die Gesundheitssysteme in Europa stehen zunehmend unter Druck. Fachkräftemangel, steigende Dokumentationsanforderungen und wirtschaftliche Herausforderungen belasten Krankenhäuser und Gesundheitsdienstleister erheblich. KI-gestützte Lösungen können einen wichtigen Beitrag leisten, indem sie administrative Aufgaben automatisieren und die Effizienz klinischer Prozesse verbessern.

„Das Gesundheitswesen braucht vertrauenswürdige, sichere und sofort einsetzbare KI-Lösungen. Tandem Health zeigt, wie moderne Technologien klinische Abläufe verbessern können, ohne Kompromisse bei Datenschutz und Patientensicherheit einzugehen“, sagt Gottfried Ludewig, Senior Vice President Health Industry und Leiter Public Sector bei T-Systems. „Gemeinsam wollen wir die Einführung von Innovationen in der Gesundheitsversorgung beschleunigen und die digitale Transformation des Gesundheitswesens weiter vorantreiben.“

KI-natives Betriebssystem für Gesundheitseinrichtungen

Tandem Health verfolgt die Vision eines KI-nativen Betriebssystems für europäische Gesundheitseinrichtungen. Zusätzlich zu den bestehenden Lösungen für Dokumentation, Kodierung und klinische Entscheidungsunterstützung entwickelt das Unternehmen weitere intelligente Anwendungen für Patientensteuerung, Terminmanagement und administrative Prozesse.

„Europa sollte die Maßstäbe dafür setzen, wie KI im Gesundheitswesen eingesetzt wird. Dafür braucht es europäische Partner, die die Versorgungssysteme und ihre Besonderheiten genau kennen. Mit T-Systems, das bereits mit Krankenhäusern in ganz Deutschland zusammenarbeitet, ist die Telekom genau dieser Partner. Gemeinsam können wir noch mehr Gesundheitsfachkräfte sicher in das KI-Zeitalter begleiten“, erklärt Saari.

Die Investition ist Teil der Strategie der Deutschen Telekom, Innovationen in den Bereichen künstliche Intelligenz, digitale Plattformen und souveräne Cloud-Infrastrukturen aktiv zu fördern und gleichzeitig neue Wachstumschancen in stark regulierten Branchen zu erschließen.

Über Tandem Health

Tandem Health ist ein europäisches Health-Tech-Unternehmen, das vertrauenswürdige KI-Lösungen für medizinisches Fachpersonal entwickelt. Der KI-gestützte medizinische Assistent unterstützt Gesundheitsfachkräfte über den gesamten Behandlungsverlauf hinweg – von der Dokumentation über die Kodierung bis hin zur klinischen Entscheidungsunterstützung. Tandem verfügt über eine CE-Kennzeichnung gemäß der EU-Medizinprodukteverordnung, ist nach ISO 27001, ISO 13485, ISO 42001 sowie BSI C5 zertifiziert und in mehr als 130 Patientenaktensystemen in Europa integriert. Die Lösung wird von 10.000 Gesundheitseinrichtungen in 14 Märkten genutzt.

T.Capital verwaltet im Auftrag der Telekom ein Vermögen von mehr als 2,3 Milliarden Euro in den Bereichen Venture Capital sowie Growth/Buyout. Das Venture-Capital-Team investiert in Finanzierungsrunden der Serien A bis D in den USA, Europa und Israel. Unabhängig von Branche oder Geschäftsmodell konzentriert sich T.Capital auf Themen wie KI- und Cloud-Infrastrukturen, Sicherheit, Consumer-Technologien und Konnektivität. T.Capital unterstützt ambitionierte Gründerteams und ermöglicht ihnen den Zugang zur Infrastruktur der Telekom, gemeinsame Markteinführungs- und Wachstumschancen sowie zu einem weltweiten Netzwerk. Zu den jüngsten Investments zählen Lovable (KI-gestützte Softwareentwicklung), n8n (Workflow-Automatisierung), ElevenLabs (Sprachsynthese und Sprach-KI), Black Forest Labs (KI-Bildgenerierung) sowie Airalo (globaler eSIM-Marktplatz).

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