Verkaufsstart: Telekom bietet Meta Ray-Ban Display an

Nach der Ankündigung des Deutschlandstarts durch Meta bietet die Telekom die

Meta Ray-Ban Display ab 13. Oktober 2026 in Deutschland an. Die Meta Ray-Ban Display ist bei der Telekom auch ohne Tarif für 899 Euro erhältlich. Eine Finanzierung ist bei Neuabschluss oder Vertragsverlängerung eines Telekom-Mobilfunkvertrags in verschiedenen Tarifen möglich. Im Tarif MagentaMobil M zahlen Kundinnen und Kunden einmalig 1 Euro und anschließend 36 Monatsraten à 22,10 Euro. Der Gerätegesamtpreis beträgt in diesem Tarif 796,60 Euro.

Informationen zu Modellen, Farben und teilnehmenden Shops stehen unter https://telekom.de/shop/geraete/ai-glasses-erleben.

Die Meta Ray-Ban Display verbindet Ray-Ban-Design mit Meta AI und einem 600 x 600 Pixel großen Farbdisplay im rechten Glas. Das Display zeigt Nachrichten, Bilder, Videos, Benachrichtigungen sowie Text- und Bildantworten auf Fragen. Dafür bleibt das Smartphone in der Tasche.

Meta AI liefert visuelle Antworten und kann Informationen aus der Umgebung verarbeiten.

Die Brille zeigt Live-Untertitel, Echtzeit-Übersetzungen, Wegbeschreibungen mit Karten und Schritt-für-Schritt-Anleitungen. Auch Wetter, Erinnerungen und der Kalender sind direkt abrufbar.

Bedient wird die Brille per Sprachbefehl oder Handgeste. Das Meta Neural Band erkennt mit EMG-Technologie Muskelsignale am Handgelenk. Es steuert das Display und gibt haptisches Feedback. So lassen sich Nachrichten lesen, Anrufe annehmen und Meta AI aktivieren. Das Band gehört zum Lieferumfang und ist nicht separat erhältlich.

Meta zufolge hält der Akku bis zu sechs Stunden. Das faltbare Lade-Etui bietet bis zu 24 Stunden zusätzliche Nutzungszeit. Das Neural Band hält bis zu 18 Stunden. Die Brille und das Band sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bei ausgewählten, zertifizierten Optikern können die Gläser gegen Korrekturgläser ausgetauscht werden. Unterstützt werden Einstärkengläser im Bereich von -4,00 bis +4,00 Dioptrien.

Für die Nutzung sind ein kompatibles Smartphone, die mobile Meta AI-App, ein Meta-Konto und eine aktive Internetverbindung erforderlich.

Die Brille verfügt über eine 12-Megapixel-Kamera mit 3-fachem Zoom sowie einen Sucher im Display. Videoanrufe funktionieren über WhatsApp, Messenger und Instagram. Open-Ear-Audio unterstützt Anrufe, Musik und Live Meta AI.

Eine Signal-LED leuchtet sichtbar bei der Aufnahme von Fotos, Videos und Live-Übertragungen. Wenn die Brille erkennt, dass die Signal-LED verdeckt ist, zerstört wurde oder unerlaubte Änderungen daran vorgenommen wurden, wird die Kamera automatisch deaktiviert.

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