Im aktuellen Netztest des Technikmagazins CHIP belegt die Telekom erneut den ersten Platz im bundesweiten Vergleich. Als einziger Netzbetreiber erhält sie für ihr Mobilfunknetz die Gesamtwertung „exzellent (1,2)“. In mehreren Kategorien setzt sich die Telekom deutlich von den Wettbewerbern ab – etwa bei der Downloadgeschwindigkeit, der Netzverfügbarkeit und der Bewältigung von KI-Workloads. Besonders stark ist die Telekom auch bei 5G: CHIP bescheinigt ihr erneut das beste 5G-Netz. Das Resümee von CHIP: „Die Telekom bleibt das Maß aller Dinge und hat in Deutschland das einzige exzellente Mobilfunknetz.”

Kontinuierlicher Netzausbau zahlt sich aus

„Ich freue mich besonders, dass wir mit der Gesamtwertung ‚exzellent‘ ausgezeichnet wurden – und das als einziger Anbieter. Bei allen relevanten Größen wie Download und Upload, Reaktionszeit, Verfügbarkeit und Netzqualität setzen wir uns vom Wettbewerb ab. Dass wir diese Auszeichnung erneut erhalten, bestätigt die starke Leistung unseres Netzes und spornt uns an, die Qualität für unsere Kundinnen und Kunden weiter zu steigern“, sagt Alexander Jenbar, Technikchef (CTO) der Telekom.

Spitzenwerte bei KI und Geschwindigkeit

Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für die Telekom im CHIP-Netztest ist die Bewältigung von KI-Workloads. Hier erreicht sie 976 von 1.000 möglichen Punkten. Nur der Testsieger könne das Zukunftsszenario derzeit perfekt meistern, so das Urteil des Magazins. Auch beim Tempo liegt die Telekom vorn: Die schnellsten zehn Prozent der Downloads überschritten 650 MBit/s, die schnellsten zehn Prozent der Uploads 147 MBit/s. 99,72 Prozent aller Downloads und 99,88 Prozent der Uploads waren erfolgreich.

Starke Netzqualität in Stadt, auf Land und unterwegs

Die Testergebnisse zeigen, dass die Telekom ihre Netzqualität nicht nur an einzelnen Standorten unter Beweis stellt. Auch im Vergleich unterschiedlicher Regionen und Nutzungssituationen wie beim Autofahren, in Zügen und zu Fuß erzielt das Unternehmen exzellente Ergebnisse. Laut CHIP liegt die Telekom in allen Testkategorien (Internet, Telefonie und Verfügbarkeit) „auf demselben ausgesprochen hohen Niveau wie im Vorjahr und zeigt keinerlei Schwächen”. Für die untersuchten städtischen Gebiete heißt das: Telekom-Verfügbarkeit mit LTE oder 5G von 99,99 Prozent. In ländlichen Gebieten sind es 99,92 Prozent. Seit dem Start des CHIP-Netztests im Jahr 2010 hat die Telekom ausnahmslos jede einzelne Ausgabe gewonnen.

Aufwendiges Messverfahren bildet Mobilfunkalltag ab

Die Mobilfunknetze in Deutschland wurden durch umfangreiche Fahr-, Zug- und Fußwegtests auf ihre Qualität und Leistungsfähigkeit untersucht. Dafür legten Messtechniker des CHIP Messpartners NET CHECK rund 17.500 Kilometer mit dem Auto und 3.350 Kilometer mit der Bahn zurück. Hinzu kamen 72 Stunden Fußtests in Innenstädten. Dabei nutzten sie 36 Smartphones sowie spezielle Messgeräte. Ergänzend wurden Milliarden Datensätze von über 2,4 Millionen Smartphones ausgewertet. Durch die Kombination aus direkten Messungen und Crowdsourcing konnten die Netzqualität und Verfügbarkeit auf einer Fläche von fast 255.000 Quadratkilometern bewertet werden. So wurden auch ländliche Regionen und Gebiete außerhalb der getesteten Strecken berücksichtigt.

