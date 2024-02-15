„Day One“ – das neue Bookazine

Über sieben Jahre hinweg hat Ferri Abolhassan gemeinsam mit seinem Team aus 30.000 Mitarbeitenden den Kundenservice und Vertrieb der Telekom transformiert. Qualität und Image des Geschäftsbereichs haben sich in dieser Zeit signifikant verbessert. Schlüssel zum Erfolg war, neben einer klaren Strategie, vor allem der gelebte Day-One-Spirit, von dem auch alle anderen Unternehmen profitieren können.

Einst prägte Amazon-Gründer Jeff Bezos den Begriff „Day One“, der sein Unternehmen stets so führte, als stehe es am ersten Tag.

In seinem neuen Bookazine stellt Ferri Abolhassan genau diese Day-One-Haltung in den Fokus: Er schreibt über die „Magie des ersten Tages“, die er sich in seiner Karriere immer wieder vor Augen führt, um sich immer wieder motiviert, leidenschaftlich und voller Tatendrang neuen Aufgaben zu widmen. Und er schreibt davon, wie ihm diese Einstellung auch dabei helfen wird, seine neue Aufgabe als T-Systems-CEO anzugehen: unvoreingenommen, neugierig, „einfach mal machen“.

Experten aus Wirtschaft, Sport und Politik

Ferri Abolhassan erörtert das Thema „Day One“ nicht alleine: In Interviews, Best Practices und Gastbeiträgen zeigen führende Expertinnen und Experten aus Wirtschaft, Politik, Wissenschaft, Sport und Kultur, welche Rolle der Day-One-Gedanke in ihrer persönlichen und beruflichen Laufbahn spielt. Sie zeigen, was es braucht, um als Unternehmen oder Person dauerhaft erfolgreich zu sein – und geben den Leserinnen und Lesern spannende Denkanstöße für das eigene Handeln.

Reiner Calmund beispielsweise spricht über die essenzielle Mischung aus Kompetenz und Leidenschaft, die es immer wieder aufs Neue zu erwecken gilt, um über Jahrzehnte hinweg einen Verein oder ein Unternehmen zu prägen. In seinem Beitrag beschreibt er, wie essenziell die richtige Einstellung für den Erfolg „seines“ Vereins war und wie wichtig sie für Aktive und Funktionäre ist, um dauerhaft erfolgreich zu sein.

Perspektiven von Top-Managern und Telekom-Köpfen

Das Spektrum der zu Wort kommenden Expertinnen und Experten ist groß: Dr. Thomas de Maizière spricht über die vielen ersten Tage, die seine Laufbahn ausgemacht haben und über die Rolle der Verlässlichkeit im Wandel. Eurowings-Chef Jens Bischof zeigt auf, wie unabdingbar es für seine Fluggesellschaft vor allem in der Coronazeit war, nach vorne zu blicken und die Dinge jeden Tag wieder aufs Neue mit vollem Mut anzugehen.

Neben zahlreichen externen Beitragenden gibt es auch spannende Perspektiven aus dem Telekom-Konzern: So hat CEO Tim Höttges das Vorwort beigesteuert. Matthias Schievelbusch, Chef des konzerneigenen Startup-Programms „TechBoost“, spricht über den Day-One-Spirit, den die geförderten Start-ups unbedingt mitbringen müssen. Und Elke Anderl, die über Jahre hinweg den Bereich Serviceentwicklung und Innovation bei Sales & Service leitete, spricht im Interview über die Bedeutung von Innovationsgeist für den Konzern.

Außerdem haben an diesem Buch unter anderem mitgeschrieben: Sabine Mueller, CEO DHL Consulting, Oliver Hoffmann, Mitglied des Vorstands der AUDI AG, Peter Dausend, politischer Korrespondent der „Zeit“ und Stefan Kuntz, ehemaliger Profifußballer und bis vor Kurzem Trainer der türkischen Nationalmannschaft, Prof. Wolfgang Wahlster, Gründungsdirektor des DFKI und Simone Carstens, Leiterin des Operativen Geschäfts & Finanzen bei der Deutsche Telekom Privatkunden GmbH. Außerdem finden sich im Buch zahlreiche kurzweilige Sammelbeiträge und Inspirationen zum Thema „Day One“.

Und das sind nur einige Beispiele dafür, was die Leserinnen und Leser in „Day One“ erwartet. Reinschauen lohnt sich! Es gibt viele interessante Konzepte und Ansätze zu entdecken, wie Unternehmen und Persönlichkeiten dauerhaft erfolgreich bleiben.