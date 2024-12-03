Das war 2024: Sportliche Höchstleistungen und gelebte Inklusion

video Die Telekom hat sich auch in diesem Jahr für Behindertensport und Inklusion starkgemacht. Mit gezielten Initiativen und Aktionen werden die beeindruckenden Leistungen dieser Sportler*innen sichtbar gemacht. Denn Sport hat das einzigartige Potenzial, Barrieren abzubauen und Menschen über Unterschiede hinweg zusammenzubringen. Jede Aktion und jedes Projekt setzt ein wichtiges Zeichen für gelebte Vielfalt und einen inklusiven Ansatz im Sport.

Der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung ist heute ein Anlass, auf die Highlights 2024 zurückzublicken: inspirierende Momente, die uns bewegt, motiviert und stolz gemacht haben. Gemeinsam können wir den Sport – und die Gesellschaft – inklusiver gestalten und Vielfalt Tag für Tag leben.

Vielfalt Tag für Tag leben

Der jährlich stattfindende Aktionstag für Menschen mit Behinderung ist deshalb so bedeutsam, weil er Aufmerksamkeit schafft und Verständnis erzeugt. Noch wichtiger ist jedoch, Vielfalt Tag für Tag zu leben. Der Sport zeigt, wie das gelingen kann. Er bringt seit jeher Menschen aus verschiedenen Lebensbereichen zusammen und motiviert dazu, über den Tellerrand hinauszuschauen.

Die Telekom engagiert sich daher schon seit vielen Jahren im Behindertensport – als Partner des Verbands Special Olympics Deutschland, Deutscher Behinderten Sportbund und über das Förderprojekt „Neue Sporterfahrung“. Mit kreativen Aktionen schafft sie den Rahmen für einen Austausch zwischen Menschen mit und ohne Behinderung.

Spannende Begegnungen, neue Erfahrungen und jede Menge Sportsgeist – das war das Sportjahr aus Telekom-Sicht!

Gemeinsam nach Paris

Eines der großen Highlights im Sportjahr 2024 waren die Olympischen und Paralympischen Sommerspiele in Paris. Dort anzutreten, ist für Sportler*innen Traum und Lebensziel zugleich.

Unter dem Motto „Gemeinsam nach Paris“ brachte die Telekom die Nationalspieler*innen im Rollstuhlbasketball mit Nationalspielern des FC Bayern zusammen. Lukas Gloßner und Katharina Lang von den RBB München Iguanas, Lilly Sellak und Svenja Mayer vom RSV Bayreuth und Isaac Bonga und Niels Giffey von FC Bayern Basketball tauschten sich über ihren Alltag und ihre Vorbereitung auf die Spiele in Paris aus. Danach ging es für eine gemeinsame Trainingseinheit im Rollstuhl auf den Court.

Des Weiteren begleitete NikLugi vier Athlet*innen einen Tag bei den Vorbereitungen für Paris. Sie gaben einen Einblick in Training und Alltag.

Portraits zeigen: So bereiten sich die Athleten auf die Special Olympics NRW vor

Doch nicht nur im mondänen Paris brannte dieses Jahr das Olympische Feuer, sondern auch im westfälischen Münster. Dort fanden vom 22. bis 25. Mai 2024 die fünften Landesspiele der Special Olympics Nordrhein-Westfalen statt. Mit dabei: Dressur- und Springreiter Amadeus Colsman und Tennisspieler Louis Kleemeyer. Was ihnen der Sport bedeutet und was sie darüber hinaus bewegt, zeigen die Portraits, die die Telekom im Vorfeld der Spiele mit beiden Athleten produzierte.

„Neue Sporterfahrung“: Fremde Lebenswelten entdecken

Blindes Verständnis – darauf kam es für die Fußballerinnen und Fußballer des FC Bayern München in gesonderten Trainingseinheiten an. Dafür stattete Blinden-Nationalspieler Hasan Koparan die Kicker*innen mit speziellen Brillen aus. Sie garantieren Chancengleichheit auf dem Feld.

Im Training mit dem vierfachen EM-Teilnehmer Koparan erlebten die Frauen, welche Herausforderungen der Fußball mit sich bringt, wenn das Augenlicht fehlt. Beim Dribbeln, Passen und Schießen konnten sie sich somit nur auf den rasselnden, nicht springenden Ball verlassen.

Auch Joshua Kimmich, Jamal Musiala und Matthijs de Ligt wurden von Koparan auf ganz besondere Weise gefordert. Was sie vom Tag mitnehmen: Kommunikation ist das A und O. Und natürlich die Bereitschaft, sich auf die Mitspieler zu verlassen.

Einen unvergesslichen Tag erlebten auch die Einlaufkinder beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Bayern München und dem 1. FC Köln. Unter dem Motto „besonders beste Buddys“ liefen jeweils zwei Kinder – eins mit und eins ohne Behinderung – mit den Profis ins Stadion ein. Die Idee dahinter: Die Teilhabe von Kindern mit ihren individuellen Fähigkeiten zu fördern und ein Zeichen für Inklusion im Sport zu setzen.

Neue Perspektiven durch den Sport

Eine inklusive Gesellschaft ist möglich und erstrebenswert – das zeigen all die Events und Menschen, die die Telekom begleiten durfte. Auch im kommenden Jahr wird es wieder zahlreiche Aktionen geben, die zum Einnehmen neuer Perspektiven anregen und den fantastischen Leistungen von Sportler*innen mit Beeinträchtigung mehr Sichtbarkeit verschaffen.