Telekom gratuliert dem FC Bayern München zum Meisterstück

Was für eine Meisterleistung! Der FC Bayern München machte am Wochenende vorzeitig die Deutsche Meisterschaft perfekt. Mit einer beeindruckenden Saisonleistung, außergewöhnlicher Konstanz und großem Teamgeist schreibt der Rekordmeister erneut Fußballgeschichte und holt die Meisterschale zum 35. Mal an die Isar. Die Deutsche Telekom gratuliert seinem langjährigen Partner zu diesem glanzvollen Erfolg. Der FC Bayern München steht seit Jahrzehnten für Spitzenleistung, Leidenschaft und Erfolg – Werte, die auch die Deutsche Telekom antreiben.

Technologie, Erlebnisse und Verantwortung

Die Deutsche Telekom und der FC Bayern München pflegen seit 2002 eine enge und vertrauensvolle Partnerschaft . Die langjährige Zusammenarbeit geht dabei weit über klassisches Sponsoring hinaus. Sie stellt insbesondere Technologie, digitale Fanerlebnisse und gesellschaftliche Verantwortung in den Mittelpunkt. Mit der Verlängerung der Partnerschaft bis 2032 intensiviert die Telekom ihre technologische Zusammenarbeit vor allem in den Bereichen Mobilfunk, Telekommunikation und Entertainment. Dazu gehört unter anderem die Entwicklung innovativer digitaler Lösungen für Fans und Stadionbesucher.

Zudem profitieren Fans von attraktiven Angeboten wie Freundschaftsspielen, dem Telekom Cup oder dem Telekom Starkick mit Bayern-Legenden. Die Spiele und Turniere werden live und kostenlos bei MagentaTV übertragen. Weitere besondere Erlebnisse rund um den FC Bayern bietet die Telekom ihren Privatkund*innen über das Treueprogramm Magenta Moments – von Fanwochenenden über Ticketverlosungen bis hin zu exklusiven Plätzen auf dem Fan-Sofa direkt am Spielfeldrand. So erleben Fans die Marke T in einem emotionalen Umfeld hautnah.

Beide Partner engagieren sich zudem gemeinsam für Vielfalt, Toleranz und soziale Inklusion. Dazu zählen unter anderem die Initiativen „ Gegen Hass im Netz “ sowie „ Rot gegen Rassismus “. Auch die „ Inklusion durch Sport “-Projekte der Telekom sind fester Bestandteil der Partnerschaft. Ebenso gehören gemeinsame Aktionen mit Special-Olympics - und Paralympics-Athlet*innen sowie den Profis des FC Bayern dazu.