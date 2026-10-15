„Jeder kann Sport machen.“ – Special Olympics Athlet Tim Hausy über Tanzen, Mut und Inklusion

Tanzen lernen und Herausforderungen meistern

Tim Hausy tanzt seit seinem 14. Lebensjahr. Angefangen hat alles beim VSG Wiesbaden. Heute gehört das Tanzen fest zu seinem Alltag. Besonders die unterschiedlichen Tanzschritte begeistern ihn. Doch wie bei jeder Sportart gibt es auch beim Tanzen Herausforderungen. Für Tim ist es manchmal gar nicht so einfach, sich die vielen Bewegungsabläufe und Choreografien zu merken. Trotzdem lässt er sich davon nicht aufhalten. Mit Übung und der Unterstützung seiner Tanzlehrerin hat er bereits viele Tänze gelernt, die ihm anfangs noch schwerfielen.

Eine Botschaft hat er dabei besonders verinnerlicht: Dranbleiben lohnt sich! Auf die Frage, was er Menschen mitgeben möchte, die an sich zweifeln, hat Tim eine klare Antwort: „Jeder kann Sport machen – ob mit oder ohne Behinderung.“

Mehr als Sport: dazugehören und gemeinsam stark sein

Tim ist nicht nur als Tänzer aktiv. Im Jugendbeirat von Special Olympics Deutschland setzt er sich dafür ein, dass die Bedürfnisse und Perspektiven von Jugendlichen und jungen Erwachsenen stärker berücksichtigt werden. Sein Engagement trägt dazu bei, Inklusion aus Sicht derjenigen mitzugestalten, die sie unmittelbar erleben.

Auch bei den Nationalen Spielen im Saarland brachte Tim seine Erfahrungen ein. Als Koordinator am Unternehmensstand arbeitete er mit Corporate Volunteers zusammen. Er unterstützte damit die Begegnung zwischen Menschen mit und ohne Behinderung.

Was ihm die Zugehörigkeit zu Special Olympics bedeutet, beschreibt Tim mit wenigen, aber eindrücklichen Worten: „Special Olympics bedeutet für mich mehr als nur Sport. Special Olympics bedeutet, dazuzugehören und gemeinsam stark zu sein.“

Große Ziele vor Augen

Auch für die Zukunft hat Tim einiges vor. Ab März zieht er in seine erste eigene Wohnung im Rahmen einer Wohngruppe. Damit steht für ihn ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung Selbstständigkeit an. Gleichzeitig möchte er weiterhin viel Sport treiben und beim nächsten Tanzwettbewerb im Oktober erfolgreich sein.

Sein größter sportlicher Traum geht jedoch noch weiter: die Teilnahme an den Weltspielen in Chile im kommenden Jahr.

Wir wünschen Tim viel Erfolg für seine nächsten Schritte – beim Tanzen, im Alltag und auf seinem Weg zu seinen sportlichen Zielen.

Tims Geschichte macht deutlich, worauf es bei Inklusion ankommt: Menschen die Möglichkeit zu geben, ihre Potenziale zu entfalten, selbstbestimmt ihren Weg zu gehen und selbstverständlich Teil der Gesellschaft zu sein. Als Partner von Special Olympics Deutschland setzt sich die Telekom dafür ein, solche Möglichkeiten zu schaffen und Begegnungen zu fördern, die Barrieren abbauen und Gemeinschaft stärken.