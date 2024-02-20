Im Dauereinsatz für ein „sauberes“ Netz

Abuse – was war das noch gleich? Richtig, es ist das englische Wort für Missbrauch. Und dieser findet im Internet leider reichlich statt. Ein unbedachter Klick auf einen infizierten Link oder der Aufruf einer bösartigen Webseite genügen – schon sind der Computer oder das Smartphone mit Malware verseucht und Kriminellen stehen Tür und Tor offen. Die Opfer bemerken oft nicht einmal, dass Kriminelle ihre Daten abgreifen oder über ihre Mail-Accounts Spam verschicken. So können sich Trojaner und andere Schadsoftware ungehindert verbreiten.

Oder vielmehr: Sie könnten. Denn natürlich hat die Deutsche Telekom etwas gegen das schadhafte Treiben im Netz. Das Abuse Management des Konzerns setzt alles daran, den Missbrauch frühzeitig zu stoppen, Cyberrisiken zu minimieren und Schäden kleinzuhalten. Die Security-Profis verfolgen eingehende Hinweise auf Internetmissbrauch und durchforsten das Netz täglich bis in die dunkelsten Ecken nach gestohlenen Zugangsdaten, gekaperten Accounts, Bankdaten, Kreditkartennummern und infizierten Geräten der Telekom Kundschaft. Mithilfe von Erkennungssystemen und künstlicher Intelligenz suchen sie nach Anomalien. Eine Telekommunikationsanlage, die ständig ins Ausland telefoniert? Ein Smartphone, das tausendfach Nachrichten an eine große Zahl von Empfängerinnen und Empfängern verschickt? In solchen Fällen horchen die Fachleute auf. Sobald sie Missbrauch entdecken oder auf gestohlene Daten stoßen, warnen sie die Betroffenen und erklären ihnen, wie sie die Einfallstore schließen und ihre Geräte von der Schadsoftware befreien können.

Kundinnen und Kunden, die Fragen haben oder Hilfe bei der Bereinigung von Smartphone und Computer benötigen, denen steht das Sicherheitsteam des Technischen Kundenservices der Telekom kostenfrei unter 0800 55 44 300 zur Seite.

Wer Hinweise zu einem möglichen Missbrauch von Diensten der Telekom hat, kann sich jederzeit an abuse@telekom.de wenden.