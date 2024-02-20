Schnelle Hilfe bei Lug und Trug im Netz

Allein 2023 hat die Deutsche Telekom über eine Million E-Mails und Briefe verschickt, in denen sie Kundinnen und Kunden vor Sicherheitsrisiken warnt. Das passiert zum Beispiel, wenn den Sicherheitsfachleuten des Konzerns auffällt, dass Accounts der Kundschaft in Kombination mit Passwörtern im Internet zu finden sind, Mailadressen unwissentlich für Spam-Versand genutzt werden oder Computer für kriminelle Machenschaften ferngesteuert werden.

In dem Schreiben, das die betroffenen Kundinnen und Kunden auf einen Missbrauch hinweist, erfahren diese auch, was zu tun ist, um die Gefahr zu bannen. Wer beruhigende Worte sucht und eine klare Schritt-für-Schritt-Anweisung benötigt, kann sich an die kostenfreie Rufnummer 0800 55 44 300 wenden. Denn was für Fachleute ein Kinderspiel ist, mag Laien und Menschen, die erstmals in eine brenzlige Situation geraten sind, herausfordern. Die Sicherheitsfachleute der Telekom helfen gern, erklären geduldig und geben auch Tipps, wie sich Sicherheitsrisiken künftig minimieren lassen.

Wie Sie sich vor Gefahren im Netz schützen, erfahren Sie außerdem in unserem Ratgeber „Sicher digital“.