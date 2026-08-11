Q2 2026: Live-Webcast für Privatanlegende mit Hannes Wittig, Leiter Investor Relations

Hannes Wittig, Leiter Investor Relations, freut sich Ihnen wieder detaillierte Einblicke in unsere aktuellen Quartalszahlen zu geben und Ihre Fragen zu beantworten. Auch zum zweiten Quartal 2026 bieten wir Ihnen wieder die Gelegenheit direkt mit uns in den Austausch zu treten und Ihre Fragen zu stellen. #dabei

Der Webcast ist Teil unserer regelmäßigen Veranstaltungsreihe für Privatanlegende. Nutzen Sie das Angebot der Deutschen Telekom, sich wie die professionellen Investoren aus erster Hand über ihr Investment zu informieren. Wir als Deutsche Telekom nehmen den Austausch auf Augenhöhe mit unseren Aktionären ernst und legen großen Wert auf transparente und direkte Kommunikation. #Aktienkultur

Ihre Fragen können Sie unkompliziert auf unserer Online-Fragenplattform posten, wo Sie auch die Fragen anderer Teilnehmender durchsehen und bewerten können. Dabei machen wir es Ihnen so einfach wie möglich: Eine Anmeldung oder Registrierung ist weder für das Stellen einer Frage noch für die Teilnahme am Webcast erforderlich.

Wir laden alle Interessierten ein, an dem Austausch teilzunehmen und von dieser Art der Kapitalmarktkommunikation zu profitieren.

Wann:

Montag, 07. September 2026, von 19:00 bis 20:00 Uhr

Livestream auf YouTube: youtu.be/fbQwCQalXeI

Termine 2026

Die Termine für Privatanlegende aus den vergangenen Jahren finden Sie in unserem Finanzkalender im Abschnitt "Archiv".