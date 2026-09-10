Zwei iPhones, eine Rufnummer: Telekom bringt iPhone Handoff von Apple nach Deutschland

Die Telekom Deutschland ist exklusiver Partner für Apple iPhone Handoff. Die neue Funktion erleichtert die MultiSIM-Nutzung: Kundinnen und Kunden können schnell und unkompliziert zwischen zwei iPhones mit derselben Mobilfunknummer wechseln und das gewünschte Gerät aktivieren. IPhone Handoff ergänzt damit das bestehende MultiSIM-Angebot der Telekom.

Das passende iPhone für jeden Moment

Im Alltag ist das aktuelle iPhone oft die erste Wahl. Beim Radfahren, Wandern, auf Reisen, bei einem Festival oder am Strand kann dagegen ein älteres oder kompakteres Gerät praktischer sein. Mit iPhone Handoff wählen Kundinnen und Kunden einfach das iPhone aus, das sie gerade verwenden möchten. Die Rufnummer bleibt dieselbe. Telefonie, Nachrichten und mobile Daten stehen auf dem jeweils aktiven Gerät zur Verfügung. Dabei ist immer nur eines der beiden iPhones aktiv.

MultiSIM gibt Kundinnen und Kunden schon heute mehr Freiheit bei der Nutzung ihres Mobilfunkvertrags. iPhone Handoff vereinfacht die Auswahl des iPhones für den jeweiligen Moment. Die Kundinnen und Kunden bleiben dabei unter der bekannten Rufnummer erreichbar.

Von Service-Kurzwahlen zur direkten Auswahl

Telekom-Kundinnen und -Kunden konnten bestimmte Funktionen ihrer MultiSIM bereits zwischen den verbundenen Geräten umschalten. Dafür waren je nach Funktion Service-Kurzwahlen oder Einstellungen erforderlich. iPhone Handoff integriert diesen Prozess direkt in die Benutzeroberfläche des iPhones. Statt sich mit einzelnen SIM-Karten oder Netzwerkbefehlen zu befassen, wählen die Kundinnen und Kunden das gewünschte iPhone aus.

Einfache Auswahl, technische Integration

Hinter der einfachen Bedienung steht die enge Verbindung von Apple-Gerätetechnik und Telekom-Netz. Server der Telekom Deutschland verbinden die Funktion auf dem iPhone mit den Systemen des Telekom-Netzes. Kundinnen und Kunden brauchen nur das jeweilige iPhone zu entsperren und schon erkennt die iPhone Handoff-Funktionalität, welches Gerät aktiv im Netz ist.

iPhone Handoff als Teil der Telekom MultiSIM

iPhone Handoff ist kein zweiter Mobilfunkvertrag und keine zweite Rufnummer. Die Funktion baut auf dem MultiSIM-Prinzip auf: Eine zusätzliche SIM-Karte oder ein zusätzliches eSIM-Profil nutzt die Rufnummer und das Datenvolumen des bestehenden Mobilfunkvertrags auf einem weiteren Gerät. Je nach Tarif können Telekom-Kundinnen und -Kunden ihre MultiSIM auf mehreren Geräten verwenden, zum Beispiel mit einem Tablet, einem Laptop oder einer Smartwatch.

Bei einer MultiSIM sind mehrere Geräte parallel nutzbar. Eingehende Anrufe können auf ausgewählten Geräten klingeln. SMS lassen sich jeweils einem Gerät zuordnen und dort senden oder empfangen. Das Datenvolumen des Haupttarifs steht den verbundenen Geräten zur Verfügung. Eine manuelle Umschaltung ist dafür normalerweise nicht nötig. iPhone Handoff vereinfacht vor allem den Wechsel zwischen zwei iPhones, indem es das aktive Gerät direkt auf dem iPhone auswählen lässt.

Verfügbarkeit und Konditionen

iPhone Handoff ist für Telekom-Kundinnen und -Kunden Bestandteil des MultiSIM-Angebots. MultiSIM können zu allen MagentaMobil-Tarifen hinzugebucht werden. Eine zum Hauptvertag hinzugebuchte MultiSIM kostet 6,95 Euro monatlich. Im aktuellen MagentaMobil L ist bereits eine MultiSIM ohne Zusatzkosten enthalten. Im Tarif MagentaMobil XL sind es sogar zwei MultiSIM.

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