Europameister bei stabiler Mobilfunk-Leistung: Telekom auf Platz 1

Das Mobilfunknetz der Telekom in Deutschland gewinnt bei den Ookla® Speedtest Awards™ den europäischen Titel „Most Consistent Mobile Network“. Im europaweiten Vergleich von mehr als 120 Mobilfunkanbietern liegt die Telekom damit bei der Konstanz der gemessenen Mobilfunkleistung im ersten Halbjahr 2026 auf Platz eins. Auch in weiteren europäischen Kategorien gehört die Telekom zur Spitzengruppe. Beim „Fastest Mobile Network“ erreicht sie Platz zwei, beim „Best Mobile Network“ Platz drei. Die Ergebnisse zeigen: Das Mobilfunknetz der Telekom gehört nicht nur in Deutschland, sondern auch im europäischen Vergleich zur Spitze.

„Es ist uns eine besondere Ehre, der Deutschen Telekom im ersten Halbjahr 2026 den Speedtest Award für Europas ‚Most Consistent Mobile Network‘ zu verleihen. Das ist eine bemerkenswerte Leistung und eine besondere Anerkennung, denn dieser Award gehört zu den am schwierigsten zu gewinnenden Auszeichnungen. Dieser Meilenstein setzt einen neuen Maßstab für herausragende Netzqualität in Europa. Dieser renommierte Award ist ein Beleg für das konsequente Engagement der Deutschen Telekom, ihren Kundinnen und Kunden Tag für Tag ein führendes und besonders verlässliches Mobilfunkerlebnis zu bieten“, sagt Stephen Bye, CEO von Ookla.

Stabil starke Leistung im Alltag

Bei „Most Consistent Mobile Network“ geht es nicht um einzelne Geschwindigkeitsrekorde. Entscheidend ist, wie häufig die von Ookla festgelegten Leistungsschwellen in den zugrunde liegenden Messungen erreicht werden. Für die europäische Auszeichnung gelten Schwellenwerte von mindestens 50 Mbit/s im Download und 10 Mbit/s im Upload. Dieses Leistungsniveau reicht beispielsweise aus, um gleichzeitig HD-Videos zu streamen, einen Videoanruf zu führen und weitere Anwendungen im Hintergrund zu nutzen. Der sogenannte „Consistency Score“ gibt an, welcher Anteil der ausgewerteten Messungen diese Anforderungen erfüllt. Die Telekom erzielt einen Consistency Score von 73,25. Das bedeutet: 73,25 Prozent der Messergebnisse erreichen oder übertreffen die definierten Schwellenwerte.

Der Award rückt eine für Kundinnen und Kunden besonders relevante Dimension der Netzqualität in den Mittelpunkt: Ein leistungsfähiges Netz soll nicht nur unter optimalen Bedingungen schnell sein. Die Leistung soll möglichst zuverlässig im Alltag ankommen.

„Spitzengeschwindigkeiten sind wichtig – und die bieten wir. Für unsere Kundinnen und Kunden zählt aber vor allem, dass sie sich im Alltag auf ihr Netz verlassen können. Die Auszeichnung zeigt: Unser Netz liefert stabil starke Leistung. Dafür bauen wir unser Netz konsequent weiter aus. Gleichzeitig nutzen wir unseren Customer Experience Index, um das tatsächliche Netzerlebnis unserer Kundinnen und Kunden zu messen und gezielt weiter zu verbessern”, sagt Alex Jenbar, Technik-Chef (CTO) der Telekom in Deutschland. „Nach elf nationalen Ookla-Awards ist dieser europäische Spitzenplatz eine weitere Bestätigung für die Qualität unseres Netzes. Möglich machen das der tägliche Einsatz unserer Technik-Teams und unsere kontinuierlichen Investitionen in das Netz.”

Elf von elf Awards für Mobilfunk in Deutschland

Der europäische Erfolg setzt die nationale Erfolgsserie fort: Im ersten Halbjahr 2026 gewann die Telekom sämtliche Mobilfunk-Kategorien der Ookla® Speedtest Awards™ in Deutschland. Kein anderer Netzbetreiber in Deutschland wurde bislang in allen nationalen Kategorien ausgezeichnet. Die Auszeichnungen umfassen unterschiedliche Aspekte der Netzqualität – von Geschwindigkeit und Abdeckung bis hin zum Video- und Gaming-Erlebnis. Besonders deutlich war der Abstand in den Geschwindigkeitskategorien: Die gemessene Downloadgeschwindigkeit der Telekom war mehr als dreimal so hoch wie die des zweitplatzierten Anbieters.

Millionen Messungen aus dem Alltag

Die Ookla® Speedtest Awards™ zählen weltweit zu den renommiertesten Auszeichnungen für Telekommunikationsnetze. Grundlage sind von Nutzerinnen und Nutzern initiierte Speedtests und Hintergrundmessungen. Millionen Datenpunkte werden über die Speedtest-App erhoben und unabhängig ausgewertet. Anders als reine Labortests, basieren die Ergebnisse damit auf Messungen realer Mobilfunkverbindungen im Alltag.

Hier geht es zum Testbericht des Ookla® Speedtest Awards™: Mobile Network Consistency Report

Über Ookla

Ookla, ein Unternehmen von Accenture, ist ein weltweit führender Anbieter von Daten und Analysen zur Konnektivität. Das Unternehmen vereint die anerkannte Expertise von Speedtest®, Downdetector®, Ekahau® und RootMetrics® und liefert so einzigartige Erkenntnisse über Netzwerke und Konnektivität. Durch die Kombination von Daten aus verschiedenen Quellen mit branchenführendem Fachwissen verwandelt Ookla Kennzahlen zur Netzleistung in strategische und direkt umsetzbare Erkenntnisse.

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