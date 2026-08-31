Merkel: Mensch muss bei KI die Kontrolle behalten

08.09.2026 14:15

Angela Merkel fordert mehr Aufmerksamkeit für die gesellschaftlichen Folgen Künstlicher Intelligenz. Der Mensch müsse die Kontrolle behalten, große Tech-Anbieter stärker reguliert werden. Zugleich warnt die Bundeskanzlerin a. D. davor, KI vor allem als Bedrohung zu sehen. Angela Merkel sieht den rasanten Aufstieg Künstlicher Intelligenz auch als politische Ordnungsaufgabe. Im Gespräch mit der Kommunikationswissenschaftlerin Miriam Meckel fordert sie Regulierung, mehr Transparenz der Tech-Unternehmen und internationale Zusammenarbeit. Ziel müsse sein, „dass der Mensch weiterhin Herr oder Frau über diese neue Technologie bleibt“. Besonders kritisch sieht Merkel den Umgang mit Daten. Bei der Frage, wie KI-Systeme mit Informationen aus aller Welt trainiert werden, sprach sie von einem „geistigen Enteignungsprogramm allererster Ordnung“. Gleichzeitig warnt sie vor einer Abhängigkeit von großen Technologieanbietern und davor, dass soziale Medien und Algorithmen die gemeinsame Informationsbasis der Gesellschaft verkleinern. Technikskeptisch gibt sich Merkel dennoch nicht. „Wir werden damit leben müssen und es wird unser Leben verbessern“, sagte sie. Die Herausforderung bestehe darin, KI zu verstehen und sie sich „zu Diensten zu machen“. Bildung und die Fähigkeit zum eigenen Denken würden damit umso wichtiger.



